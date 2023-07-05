Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони звільнило військкома, який побив жінку на Закарпатті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міноборони звільнило військкома, який побив жінку на Закарпатті
Костянтин Варі побив журналістку на очах чоловіка-військового
фото: Tatyana Novak / Facebook

У подальшому оцінку діям офіцера дадуть правоохоронні органи та суд

На Закарпатті звільнили майора обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який напередодні п’яним побив жінку. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зауваживши, що офіцер «зганьбив своєї високе звання».

«На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних сил України», – зазначив Павлюк.

Він наголосив, що в подальшому оцінку діям офіцера дадуть правоохоронні органи та суд. 

«Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту», – запевнив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що журналістка Тетяна Новак заявила про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, котрий, за її словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння. В Ужгороді співробітник військкомату вдарив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

Подія сталася на зупинці громадського транспорту в Ужгороді. Новак разом зі своїм чоловіком – офіцером ЗСУ, зіштовхнулися з Варі у магазині, де, як зазначила журналістка, старший офіцер Закарпатського ОВК почав ставити їм запитання. Втім, отримані відповіді чоловіка, що він служив і перебував на передовій, вочевидь, не заспокоїли Варі, і він звинуватив пару у тому, що вони «не місцеві».

Поліцейські встановили, що на подружжя напав 55-річний місцевий житель, працівник місцевого центру комплектування (військкомату). Його розшукали й доставили до районного управління поліції. Виявилося, що фігурант був пʼяним.

Теги: Закарпаття Міноборони військомат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів в регіонах України
Зеленський відреагував на скандал з одеським військкомом
23 червня, 18:56
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
Представники США уважно стежать за ситуацією в Росії – ЗМІ
24 червня, 02:11
Посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року
Амуніція для ЗСУ. Ексзаступник міністра оборони та його підлеглий отримали нову підозру
16 червня, 16:23
Полонений у 32 роки має п'ять судимостей
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
11 червня, 18:16
Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
Міноборони повідомило, на скільки ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку
13 червня, 00:41
Українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію
Чому з'являються фейки про втрати ЗСУ: роз’яснення Міноборони
13 червня, 19:49
Тихановська вважає, що роль Лукашенка в припиненні заколоту Пригожина перебільшена
Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина
27 червня, 09:02
Зловмисником виявився 29-річний житель Харкова, який тимчасово проживає у райцентрі
Мовний конфлікт: на Закарпатті харків'янин побив перехожого за зауваження
30 червня, 11:00
Танки Leopard 1 мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм
Німеччина та Данія готують велику партію танків Leopard 1 для ЗСУ
3 липня, 16:43

Події в Україні

Окупанти тероризують Харківщину та обстрілюють прикордоння: ситуація в регіонах
Окупанти тероризують Харківщину та обстрілюють прикордоння: ситуація в регіонах
У роботу повернувся енергоблок однієї із АЕС
У роботу повернувся енергоблок однієї із АЕС
Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі (фото)
Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі (фото)
Міноборони звільнило військкома, який побив жінку на Закарпатті
Міноборони звільнило військкома, який побив жінку на Закарпатті
Успіхи в районі Кліщіївки. ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
Успіхи в районі Кліщіївки. ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
Після заколоту Пригожина зникли два російські генерали
Після заколоту Пригожина зникли два російські генерали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
50K
Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі
29K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
22K
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
9410
Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні
7210
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту