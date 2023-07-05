Міноборони звільнило військкома, який побив жінку на Закарпатті

У подальшому оцінку діям офіцера дадуть правоохоронні органи та суд

На Закарпатті звільнили майора обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який напередодні п’яним побив жінку. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зауваживши, що офіцер «зганьбив своєї високе звання».

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«На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних сил України», – зазначив Павлюк.

Він наголосив, що в подальшому оцінку діям офіцера дадуть правоохоронні органи та суд.

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«Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту», – запевнив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що журналістка Тетяна Новак заявила про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, котрий, за її словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння. В Ужгороді співробітник військкомату вдарив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

Подія сталася на зупинці громадського транспорту в Ужгороді. Новак разом зі своїм чоловіком – офіцером ЗСУ, зіштовхнулися з Варі у магазині, де, як зазначила журналістка, старший офіцер Закарпатського ОВК почав ставити їм запитання. Втім, отримані відповіді чоловіка, що він служив і перебував на передовій, вочевидь, не заспокоїли Варі, і він звинуватив пару у тому, що вони «не місцеві».

Поліцейські встановили, що на подружжя напав 55-річний місцевий житель, працівник місцевого центру комплектування (військкомату). Його розшукали й доставили до районного управління поліції. Виявилося, що фігурант був пʼяним.