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Міноборони повідомило, на скільки ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони повідомило, на скільки ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку
Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
фото: AFP

Наші воїни продовжують просуватися та звільняти території на одній із найгарячіших ділянок фронту

За минулий тиждень українські захисники звільнили 16 квадратних кілометрів території на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона заявила, що наші воїни продовжують просуватися та звільняти території на зазначеному напрямку. Так, на лівому фланзі Збройні сили України просунулися на 1,5 км.

Крім того, є просування українських військових і на правому фланзі Бахмутського напрямку. Там вони сягнули 3,5 км.

Маляр додала, що за останній тиждень на цьому напрямку Сили оборони взяли під контроль територію площею 16 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, анонімні джерела в інтерв'ю західним ЗМІ повідомили, що Україна 8 червня розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії. Як зазначається, українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни, за словами чотирьох представників Збройних сил України, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мають права публічно обговорювати розвиток подій на полі бою.

До слова, завершилася 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Теги: Бахмут ЗСУ Міноборони

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