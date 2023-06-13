Міноборони повідомило, на скільки ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку

Наші воїни продовжують просуватися та звільняти території на одній із найгарячіших ділянок фронту

За минулий тиждень українські захисники звільнили 16 квадратних кілометрів території на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Вона заявила, що наші воїни продовжують просуватися та звільняти території на зазначеному напрямку. Так, на лівому фланзі Збройні сили України просунулися на 1,5 км.

Крім того, є просування українських військових і на правому фланзі Бахмутського напрямку. Там вони сягнули 3,5 км.

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Маляр додала, що за останній тиждень на цьому напрямку Сили оборони взяли під контроль територію площею 16 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, анонімні джерела в інтерв'ю західним ЗМІ повідомили, що Україна 8 червня розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії. Як зазначається, українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни, за словами чотирьох представників Збройних сил України, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мають права публічно обговорювати розвиток подій на полі бою.

До слова, завершилася 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.