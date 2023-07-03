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Пʼяний працівник військкомату побив жінку в Ужгороді: МВС та Міноборони відреагували

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пʼяний працівник військкомату побив жінку в Ужгороді: МВС та Міноборони відреагували
Костянтин Варі був у стані алкогольного спʼяніння
фото: Tatyana Novak / Facebook

Нападнику готують повідомлення про підозру за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень

Поліція розслідує побиття жінки співробітником територіального центру комплектування на Закарпатті. Про це повідомили в МВС України.

На одній із вулиць Ужгорода 25 червня чоловік почав конфлікт із військовослужбовцем та його дружиною. Нападник у нетверезому стані вдарив жінку і втік з місця події.

Поліцейські встановили, що на подружжя напав 55-річний місцевий житель, працівник місцевого центру комплектування (військкомату). Його розшукали й доставили до районного управління поліції. Виявилося, що фігурант був пʼяним. У поліції готуються повідомити йому про підозру за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Відповідно до санкції статті йому загрожує від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

Постраждала жінка повідомила, що нападник – Варі Костянтин Володимирович. Чоловік – майор, оперативний черговий Закарпатського обласного територіального центру комплектування.

Слідство триває. Також будуть проводити судово-медичну експертизу.

У Міністерстві оборони України також відреагували на інцидент. Заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк пообіцяв жорстку реакцію на «негідну поведінку» співробітників військкоматів.

«Підкреслю, що всі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних сил України, офіцера, не залишаться без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винних притягнуто до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством», – зазначив він.

Нагадаємо, в Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового. Новак разом зі своїм чоловіком – офіцером ЗСУ, зіштовхнулися з Варі у магазині, де, як зазначила журналістка, старший офіцер Закарпатського ОВК почав ставити їм запитання. Втім, отримані відповіді чоловіка, що він служив і перебував на передовій, вочевидь, не заспокоїли Варі, і він звинуватив пару у тому, що вони «не місцеві». Згодом працівник військкомату вдвічі вдарив жінку.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал.

До слова, нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Правоохоронці збирають доказову базу на колишнього військкома Одеси: Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: Міноборони слідство Ужгород розслідування конфлікт

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