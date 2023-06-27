Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина

Світлана Тихановська: «Він був гінцем Путіна»

Лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська запропонувала не перебільшувати роль білоруського диктатора Олександра Лукашенка в припиненні заколоту глави ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Про це Тихановська заявила в інтерв'ю BBC. Лукашенко в конфлікті Путіна і Пригожина був «посередником, а листоношею».

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«Він був гінцем Путіна», – зазначила Тихановська.

При цьому вона зазначила, що заколот Пригожина показав світу, що президент Росії Путін не всемогутній, і це позначається також на позиції Лукашенка.

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«Слабкий Путін означає слабкого Лукашенка», – лідерка опозиції.

Крім того, вона підкреслила, що присутність ПВК «Вагнер» в Білорусі призведе до ще більшої нестабільності в країні, де вже перебувають близько 5 тис. російських військових.

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.