Мовний конфлікт: на Закарпатті харків'янин побив перехожого за зауваження

Інцидент трапився 11 червня в Мукачеві Закарпатської області

У Мукачеві релокований харків'янин побив місцевого жителя через те, що той зробив йому зауваження щодо російської мови. Справу з обвинувальним актом уже скеровано до суду. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

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Інцидент трапився 11 червня на вулиці Духновича. На місце події виїжджали наряд поліції та слідчо-оперативна група, які встановили, що між чоловіками виник конфлікт через те, що мукачівець зробив зауваження перехожому через мову, якою він спілкується. Чоловіка це обурило – і він побив потерпілого, після чого втік із місця події.

Зловмисником виявився 29-річний житель Харкова, який тимчасово проживає у райцентрі. Йому повідомили про підозру в злочині за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство.

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Пізніше стало відомо, що нападником виявився репер Владислав Касьянов. Чоловік народився у червні 1994 року в Мерефі. З восьмого класу пішов у технікум вчитись на автослюсаря та записував російськомовний реп під псевдонімом Влад Кэш.

Нагадаємо, в одному із готелів на Закарпатті подружжя Христини та Віталія Битовичів ледь не задихнулося в хамамі (турецька парна лазня) – вони просто не могли відчинити двері. Коли ж Віталій зміг вибити двері, працівники та власник готельного комплексу почали погрожувати подружжю та вимагати гроші.

До слова, в декількох областях України на сьогодні, 30 червня, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.