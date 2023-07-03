В Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового

Потерпіла побоюється, що справу можуть закрити: за її словами, у військкоматі запропонували «вирішити все мирно»

Журналістка Тетяна Новак заявила про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, котрий, за її словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння. В Ужгороді співробітник військкомату вдарив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця. Новак закликала надати розголосу інциденту, оскільки побоюється, що справу можуть закрити. Про це вона повідомила у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Подія сталася на зупинці громадського транспорту в Ужгороді. Новак разом зі своїм чоловіком – офіцером ЗСУ, зіштовхнулися з Варі у магазині, де, як зазначила журналістка, старший офіцер Закарпатського ОВК почав ставити їм запитання. Втім, отримані відповіді чоловіка, що він служив і перебував на передовій, вочевидь, не заспокоїли Варі, і він звинуватив пару у тому, що вони «не місцеві».

Намагаючись уникнути бійки, подружжя вийшло з приміщення, попрямувавши до зупинки, Варі, ймовірно, пройшов за ними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вийшли з магазина, відійшли на зупинку і збирались дзвонити на 102. Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з’явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік», – розповіла журналістка.

Зрештою, викликали поліцію та написали заяву та дали пояснення. Очевидці розповіли, що «антигерой» цієї історії не вперше нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться і заяви не подають.

Підозрюваний Костянтин Варі фото: Tatyana Novak / Facebook

Як зауважила Новак, Варі знайшли у його власній квартирі, де і провели тест на наявність алкоголю, як результат – 2.04 проміле.

Швидка констатувала у жінки забій щелепи. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одначе, журналістка побоюється, що справу можуть закрити. Вона стверджує, що наступного дня їй зателефонували із Закарпатського військкомату та запропонували «вирішити все мирно».

Також вона зазначає, що у поліцейському відділенні її «зустріли без ентузіазму», а слідчий запросив до кабінету лише «наполегливих прохань», після чого дав направлення на судмедекспертизу.

«Впродовж тижня дізнавач не відповів конкретно на жодні мої питання стосовно справи. Я не знаю, чи вилучили з магазина камери, чи були опитані свідки (як мінімум продавчиня), чи був долучений протокол затримання з доказами, що Варі був в стані алкогольного сп'яніння», – зауважила потерпіла.

«Я не маю зв’язків, не маю грошей на адвоката. Єдині варіанти для мене – це публічність, ваша підтримка і безкоштовна допомога юристів. Йдеться не лише про мене, йдеться про наше суспільство, яке не має толерувати свавілля і тремтіти перед погонами», – наголосила Новак.

Нагадаємо, на Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Правоохоронці збирають доказову базу на колишнього військкома Одеси: Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.