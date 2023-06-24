Представники США уважно стежать за ситуацією в Росії – ЗМІ

У США розглядають останні заяви Пригожина як щось більше, ніж його звичайна риторика

Американські офіційні особи уважно стежать за ситуацією в Росії, де власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розпочав конфлікт з військовим керівництвом країни. Про це повідомляє CNN.

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Неназваний чиновник заявив, що коментарі Пригожина, в яких він закликає зупинити військове керівництво РФ, є чимось більше, ніж його звична риторика.

«На відміну від деяких попередніх заяв Пригожина про бездарність російського Міноборони, ці коментарі, схоже, не були наслідком українського військового прориву чи тактичного успіху», - зазначає видання.

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Ввечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ атакувала позиції «Вагнера», через що загинула величезна кількість солдатів. У відповідь він заявив про наміри помститися та вирушити разом з 25 тисячами солдатів розбиратися з беззаконням в армії.

В Москві та Ростові-на-Дону введено план «Фортеця», там підняли по тривозі силовиків, а також будують на дорозі між містами блокпости.

Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за «організацію збройного заколоту», інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.

Також російське ФСБ звернулося із закликом до бійців «Вагнера» не виконувати накази Пригожина та затримати його.