Виборці починають розуміти, що Зеленський і Голобородько – це два різні персонажі

Зеленський, виявляється, не такий простий парубок «з народу», якого собі уявляли

Скандал із Pandora Papers зруйнував мрію-фантазію про «свого» президента

Обвал рейтингу Зеленського та його партії – це наслідок не просто якогось чергового скандалу, яких в політичній історії Зеленського було багато і які не справили особливого враження на його виборців. Все набагато глибше.

Бо цього разу – це усвідомлення того, що Зеленський, виявляється, не такий простий парубок «з народу», якого вони собі уявляли. Насправді, – він власник «офшорів», який разом із олігархом Коломойським виводив гроші з ПриватБанку, а потім купляв елітну нерухомість закордоном. Він – виявляється, не такий «як вони». Він – такий як «інші».

Скандал із Pandora Papers зруйнував їхню мрію-фантазію про «свого» президента, який «зробить всім добре». І такого не пробачають.

Зе-виборці нарешті починають розуміти, що Зеленський і Голобородько – це два різні персонажі.

Джерело: блог Сергія Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.