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    Думки вголос

    Виборці починають розуміти, що Зеленський і Голобородько – це два різні персонажі

    • Сергій Таран

      Політолог

    •  glavcom.ua
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    Зеленський, виявляється, не такий простий парубок &laquo;з народу&raquo;, якого собі уявляли - Виборці починають розуміти, що Зеленський і Голобородько – це два різні персонажі
    Зеленський, виявляється, не такий простий парубок «з народу», якого собі уявляли

    Скандал із Pandora Papers зруйнував мрію-фантазію про «свого» президента

    Обвал рейтингу Зеленського та його партії – це наслідок не просто якогось чергового скандалу, яких в політичній історії Зеленського було багато і які не справили особливого враження на його виборців. Все набагато глибше.

    Бо цього разу – це усвідомлення того, що Зеленський, виявляється, не такий простий парубок «з народу», якого вони собі уявляли. Насправді, – він власник «офшорів», який разом із олігархом Коломойським виводив гроші з ПриватБанку, а потім купляв елітну нерухомість закордоном. Він – виявляється, не такий «як вони». Він – такий як «інші».

    Скандал із Pandora Papers зруйнував їхню мрію-фантазію про «свого» президента, який «зробить всім добре». І такого не пробачають.

    Зе-виборці нарешті починають розуміти, що Зеленський і Голобородько – це два різні персонажі.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори нерухомість рейтинг скандал Володимир Зеленський
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    Виборці починають розуміти, що Зеленський і Голобородько – це два різні персонажі