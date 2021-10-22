Виборці починають розуміти, що Зеленський і Голобородько – це два різні персонажі
Скандал із Pandora Papers зруйнував мрію-фантазію про «свого» президента
Обвал рейтингу Зеленського та його партії – це наслідок не просто якогось чергового скандалу, яких в політичній історії Зеленського було багато і які не справили особливого враження на його виборців. Все набагато глибше.
Бо цього разу – це усвідомлення того, що Зеленський, виявляється, не такий простий парубок «з народу», якого вони собі уявляли. Насправді, – він власник «офшорів», який разом із олігархом Коломойським виводив гроші з ПриватБанку, а потім купляв елітну нерухомість закордоном. Він – виявляється, не такий «як вони». Він – такий як «інші».
Скандал із Pandora Papers зруйнував їхню мрію-фантазію про «свого» президента, який «зробить всім добре». І такого не пробачають.
Зе-виборці нарешті починають розуміти, що Зеленський і Голобородько – це два різні персонажі.
Джерело: блог Сергія Тарана