Стало відомо, хто з кандидатів у нардепи від Херсонщини найбагатший

Найбільш матеріально забезпеченим виявився кандидат від «Нових облич»

Після того, як підприємець Дмитро Васильєв передумав балотуватися у народні депутати за 184 виборчим округом, найбагатшим з 15 претендентів на депутатське крісло став кандидат Андрій Помазан від партії «Нові обличчя». Про це повідомляє громадський рух Чесно.

Помазан – підприємець, однак у декларації не зазначено, що він є власником будь-якого підприємства. 337 тис. грн у 2020-му році він заробив у Михайлівсько-Рубежівській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області, де працює сільським головою. Загальні задекларовані статки кандидата становлять 2,7 млн грн.

Інфографіка: chesno.org

У родини Помазана 19 об'єктів нерухомості. Наприклад, близько 400 гектарів землі у Миколаївці, Бердянського району на Херсонщині та три квартири у Києві. Також у родини є недобудований садовий будинок площею 386 кв. м у Михайлівці-Рубежівці, Києво-Святошинський район. У сім’ї два авто: Lexus LX350 2013-го року та Toyota Tundra 2015 року; є катер Corsair 550.

Другим за рівнем статків та доходів виявився «слуга народу» Сергій Козир із задекларованими 777 тис. грн. доходу торік. Його родина має п’ять квартир, а також одну автівку Chevrolet Lacetti 2006 року. Козир – голова Херсонської обласної державної адміністрації. Серед його активів: $39 тис. та 2,5 тис. грн, а загальна сума задекларованих статків становить 1,1 млн грн.

Замикає трійку лідерів у рейтингу кількості статків кандидатів безробітний самовисуванець Володимир Бериславський, що задекларував десять об'єктів нерухомості. Дві квартири і будинок у Чаплинці Херсонської області. Кілька гаражів та близько 40 тис. кв. м землі. Торік дохід родини кандидата склав один млн грн, серед активів – $14 тис. Він вніс до декларації статків на 396 тис. грн.

Раніше народний депутат Нестор Шуфрич заступився за соратника Медведчука та «пояснив» його мільйонні статки.

Нагадаємо, проміжні вибори народних депутатів на 184 окрузі відбудуться 31 жовтня.

Читайте також: