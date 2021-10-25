Поліція у столиці обслуговує скандальних забудовників? Кличко зробив заяву

Поліція відтісняла муніципальну охорону, спричинила сутички з активістами і розблокувала проїзд на будмайданчик

Міська влада вимагає від правоохоронців припинити зухвалі дії забудовника по відношенню до громади столиці

У понеділок, 25 жовтня, на Микільській Слобідці в Києві поліція відтіснила працівників муніципальної охорони та представників громади, аби створити коридор для проїзду будівельної техніки на майданчик будівництва, проти якого виступає громада. У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівництва поліції Києва щодо дій правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

«Звертаюся до керівництва поліції столиці публічно пояснити такі дії правоохоронців та надати їм правову оцінку. Чому поліція відтісняла муніципальну охорону, спричинила сутички з активістами і розблокувала проїзд на будмайданчик, фактично відстоюючи інтереси забудовника? Вже простежується системність в таких діях. Бо, практично, так все виглядало і на вулиці Обсерваторній,6, коли забудовник зносив садибу Барбана», – наголосив мер.

Кличко підкреслив, що міська влада вимагає від правоохоронців припинити зухвалі дії забудовника по відношенню до громади столиці. Притягнути до відповідальності винних в провокуванні ескалації та в бездіяльності щодо захисту громадян, а також зупинити здійснення будівельних робіт на Микільській Слобідці.

«Місто не надавало дозвільних документів на це будівництво, а громада виступає категорично проти нього. Забудовник же нехтує інтересами міста та громади і повинен теж повинен нести за це відповідальність!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, Київська міська рада підтримала рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею 5,3 га для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка». Йдеться про територію вздовж Русанівської протоки річки Дніпро від проспекту Броварського до вулиці 2-ої Садової та вулиці Микільсько-Слобідської, 7-9. Це рішення мало забезпечити використання земельних ділянок для облаштування озеленених територій загального користування, а також сприяти зняттю соціальної напруги щодо забудови цієї земельної ділянки та підвищенню рівня благоустрою та озеленення території у Дніпровському районі.

Як відомо, ТОВ «Терра Капітал» і ТОВ «Укрбуд Девелопмент» зводять по вул. Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою «Сонячна Рів’єра».

У свою чергу ТОВ «Нова Слобідка» володіє ділянкою на вул. Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс.

Також поруч будується житловий комплекс по вул. Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.

Ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра. Вихідні дані на цю забудову були видані завдяки прийнятому у 2009 році рішенню.

Як свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень, будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра у Дніпровському районі Києва відбувається на основі рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 365/2434 «Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва», яке не вступило в силу.



