Довибори в Раду: «двійника» «слуги народу» помістили під домашній арешт

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області відправив під нічний домашній арешт чоловіка, який змінив прізвища, ім'я та по батькові, щоб взяти участь на довиборах до Верховної Ради на 197-му окрузі як «двійник» кандидата від «Слуги народу» Віталія Войцехівського. Відповідна ухвала від 14 жовтня з’явилася в держреєстрі судових рішень.

20 вересня ЦВК зареєструвала кандидатом у нардепи на проміжних виборах до Верховної Ради на 197 окрузі (Черкаська область) Віталія Олександровича Войцехівського, висунутого партією «Слуга народу». Наразі Войцехівський обіймає посаду мера Золотоноші.

24 вересня ЦВК зареєструвала кандидатом його повного тезку – Войцехівського Віталія Олександровича. У його документах було вказано, що він за шість днів до цього повністю змінив своє ім'я, прізвище та по батькові.

Крім того, в автобіографії він зазначив посаду та місце роботи, а саме голова Громадської спілки Золотонізька Громадська Міська Рада, яка є співзвучною з посадою Войцехівського-мера. Водночас у реєстрі юридичних осіб інформація щодо такої громадської спілки відсутня.

У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 157 КК України на «двійника» за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права.

За версією слідства, невстановлені особи підмовили стороннього чоловіка змінити свої персональні дані й стати повною тезкою Войцехівського, щоб втрутитися у виборчий процес. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Окружний адмінсуд Києва ухвалою від 6 жовтня зупинив рішення про зміну прізвища, ім'я та по батькові, а також заборонив ЦВК використовувати змінені дані кандидата під час виборів 31 жовтня – на інформаційному плакаті кандидата, у виборчому бюлетені, в інформації на сайті.

Це заходи забезпечення позову до остаточного вирішення справи, оскільки справжній Войцехівський судиться про скасування рішення, завдяки якому з’явився його тезка кандидат.

До слова, ЦВК зареєструвала колишнього політв’язня Кремля кандидатом у нардепи.

Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу №197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії – Богдана Панкевича, «Влади народу» – Антона Подчапка, від «Слуги народу» – Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» – Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» – Наталію Степушенко.

Що стосується 184-го округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані кандидати від партій «Національна платформа» – Катерина Одарченко, «Нові обличчя» – Андрій Помазан та «Народовладдя» – Ігор Токовенко.

Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.