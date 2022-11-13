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У деокупованій Снігурівці з'явився мобільний зв'язок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У деокупованій Снігурівці з'явився мобільний зв'язок
У звільненій Снігурівці відновився мобільний зв'язок
фото з відкритих джерел

ЗСУ деокупували Снігурівку 10 листопада

У звільненій від окупантів Снігурівці Миколаївської області з’явився мобільний зв’язок. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«У Снігурівці з'явився мобільний зв'язок», – зазначив він.

Нагадаємо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Також відомо, що російські окупанти облаштували катівню у будівлі відділу поліції у Снігурівці Миколаївської області. 

Головний редактор газети «Вісті Снігурівщини» Ігор Новіков поділився досвідом життя під окупацією та розповів, що загарбники зробили із приміщенням редакції.

За повідомленням керівниці об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк , українські військові просувають ворога на Кінбурнській косі, що в Миколаївській області.

Триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Теги: Миколаїв Віталій Кім деокупація

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