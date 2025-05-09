В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 травня

Температура вночі 2-7° тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 8-13° тепла, на сході та південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°

Сьогодні, 9 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південнному сході країни подекуди з грозами.

Температура вночі 2-7° тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 8-13° тепла, на сході та південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 9 травня Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.