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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 травня
У Києві хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ
фото: glavcom.ua

Температура вночі 2-7° тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 8-13° тепла, на сході та південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°

Сьогодні, 9 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південнному сході країни подекуди з грозами.

Температура вночі 2-7° тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 8-13° тепла, на сході та південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 9 травня
Прогноз погоди на 9 травня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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