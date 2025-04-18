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В Україні без опадів: прогноз погоди на 18 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 18 квітня
Прогноз погоди на 18 квітня
фото: glavcom.ua

У Києві пригріє до 23° тепла

У п'ятницю, 18 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

18 квітня погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого тиску. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами. На решті території країни без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 7–12° тепла, вдень 19–24°, на узбережжі морів 15–20°.

В Україні без опадів: прогноз погоди на 18 квітня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 7-12°; вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°; вдень 21-23°.

До слова, протягом тижня, із 14 до 20 квітня у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – майстер-клас із петриківського розпису та арттерапія для людей з інвалідністю.

Також після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни. Проте на Великдень збережеться тепла погода. 

Теги: вітер погода

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