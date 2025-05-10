Куди сходити у Києві 12-18 травня: дайджест культурних подій

18 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв більшість столичних закладів запрошують відвідувачів на безкоштовні екскурсії

Протягом 12-18 травня жителі міста та гості столиці можуть відвідати низку цікавих культурних подій та мистецьких заходів. Столичні театри, музеї та бібліотеки традиційно підготували різноманітну програму. Зокрема, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 18 травня, до Міжнародного дня музеїв, запрошує на відкриття Музейного дворику.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зміст

Музеї

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

18 травня – квест-експедиція «Таємниці/загадки будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7»;

18 травня – експрес-екскурсія «Жіноча освіта на вул. Богдана Хмельницького. ХІХ ст.» від провідної наукової співробітниці Наталі Пінчук;

18 травня – дві лекції «Нові надходження у фонди Музею історії міста Києва»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 травня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

16 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

17 травня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

17 травня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза в салоні Дому Грушевських;

18 травня – до Міжнародного дня музеїв: презентація видання «Михайло Грушевський. Під зоряним небом»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

16 травня – концерт «Ноктюрн all`italiana»;

до 18 травня – фотопроєкт «Виставка сімох»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

17 травня – 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського;

до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 травня – виставка «Рух не завершується» – до 35-річчя заснування Народного Руху України.

до 31 травня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 31 травня – виставка Tempo Primo;

17 травня – концерт студентів Київської академії музики ім. Р.М. Глієра.

12–16 травня – майстер-клас у техніці орігамі «Вишиванка до Дня вишиванки»;

15–31 травня – виставковий музейний проєкт «У колі друзів» до Міжнародного дня музеїв;

16–25 травня – міжнародна виставка картин «До Міжнародного дня музеїв».

14 травня – арттерапія з пластинографії «Краса рятує світ»;

17 травня – до Міжнародного дня музеїв «І в глибині захмарених століть». Зустріч із митцями у родинному маєтку Рильських (с. Романівка).

до 18 травня – артпроєкт «Душа України». Виставка живопису «Земне та Космічне» (Ellen Orro, Валерій Франчук, Анатолій Фролов).

15 травня – до Всесвітнього дня вишиванки (на замовлення) – інтерактивні екскурсії виставкою «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.»;

18 травня – програма заходів до Міжнародного дня музеїв та річниці депортації кримських татар:

кураторська екскурсія виставкою «Ремесла, що живуть»;

майстер-клас «Ручна вибійка»;

екскурсія виставкою «Іван Гончар. Подільський пересмішник»;

майстер-клас «Весняні витинанки»;

екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви»;

майстер-клас «Іграшка «Коник» з ниток»;

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та громадської організації «Центр гастрономічних досліджень»;

до 1 червня – виставка творів Івана Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 13 липня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

до 20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;

до 22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво»;

до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

18 травня – безкоштовне відвідування Музею гетьманства;

18 травня – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Дмитра «Чорна рада 1663 р.: тріумф катастрофи»;

18 травня – тематична екскурсія «Історія старовинної кам’яниці».

14 травня – лекція «Вишуканий авангардист О. Хвостенко-Хвостов» (з нагоди 130-річчя від дня народження);

17 травня – концерт фортепіанної музики;

до 2 червня – «Трієнале сценографії ім. Данила Лідера 2025» виставка робіт театральних художників;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 24 травня – колективна художня виставка Ірини Стольнікович та Аліни Ворошилової «Мій твій світ: продовження»;

18 травня – культурно-мистецький проєкт «Творчі посиденьки в Музеї Марії».

15 травня – концерт студентів НМА України ім. П. Чайковського, класу К. Фадєєвої (фортепіано).

до 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого», художниця Леся Синиченко;

до 17 травня – майстер-клас з виготовлення сирних коників. Майстерня з Ганною Мельничук;

до 21 травня – віртуальна онлайн 3D виставка «Іван Гончар. Збирач»

щосуботи до 31 травня – майстерня писанкарства від майстрині Зої Сташук «Маріупольська писанка» в межах виставки «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 15 червня – триває пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці» (м. Чернівці);

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

четвер, субота – майстерня писанкарства від майстрині Лариси Головні;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

18 травня – до Міжнародного дня музеїв:

День відкритих дверей; Віртуальна екскурсія «Музейна магія чисел» з доданою реальністю – використання VR окулярів; Музейний квест «Таємниці давніх книжок».

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст. До свята Великодня;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;

«Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника». До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

до 14 травня – до 100-річчя з дня народження художника Юрія Кисличенка виставка художніх робіт із колекції фондів НІАМ «Київська фортеця» «Історична спадщина в камені та акварелях»;

до 18 травня – до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років виставка документальних світлин та тематичних графічних плакатів «Безсмертна пам’ять. Перемоги мить»;

16–31 травня – до Міжнародного дня музеїв виставка «Київська фортеця на планах та кресленнях» (із фондів ЦДІАУ);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні у ЦВКГ.

до 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;

14 травня – до 120-ї річниці від дня народження Максима Рильського творча зустріч із його нащадком Максимом Рильським;

14 травня – до дня народження Панаса Саксаганського і до 120-ї річниці від дня народження Максима Рильського ХІV Юнацький фестиваль читців поезії «Художні читання»;

15–17 травня – вінтажний маркет «Київська старовина»;

15 травня – «Парнасівці та Київська рисувальна школа». Розмова;

17 травня – у межах проєкту Ю. Толкодубової «Берегиня культури» розмова «Портрет цінностей жінки – емансипантки ХІХ ст.»;

17 травня – «Лисенки (неофіційні)»;

17 травня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення». Чаювання з випічкою за старовинними рецептами від фуд-блогерки С. Климовської та майстер-клас від актора театру та кіно Д. Лінартовича «Робота над голосом та дикцією»;

18 травня – ХІІ Асамблея української хорової музики, присвячена 150-річчю від дня народження О. Кошиця «З піснею через світ»;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

17 травня – квест для дітей «Знайди скарби старовинного київського маєтку»;

17 травня – Artist Talk з Ігорем Гречаником у межах виставки «Тектоніка часу»;

17 травня – лекція Олени Корусь у межах виставки «Терещенківська, 9»;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 31 травня – оглядові екскурсії музеєм;

12 травня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «У пошуках таємничого рецепту»;

14 травня – діалоги « Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

15 травня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

18 травня – День відкритих дверей, оглядові екскурсії.

17 травня – Khanenko Electro /DJ Shteisel/ у Музеї Ханенків (у межах Міжнародного дня музеїв);

18 травня – до Міжнародного дня музеїв відкриття Музейного дворику;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія. Розповідає Євген Осауленко;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук.

до 14 травня – виставка «Казковий світ Като Лукач. Графіка. Ілюстрації. Дизайн» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

до 14 травня – науково-історична виставка «Угорські нобелівські лауреати» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

12–17 травня – науково-історична виставка «Угорські винахідники» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

12–17 травня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного (1926 р.) з автографом Євгена Патона (тоді завідувача кафедри мостобудування Факультету інженерів шляхів сполучення КПІ);

14 травня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Екскурсія відділом авіації і космонавтики;

15 травня – відкриття виставки «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

17 травня – родинна субота до Міжнародного дня музеїв. З елементами інтерактиву;

12–17 травня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17.

Театри

13 травня – вистава «Корсиканка». Історичний анекдот;

14 травня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

15 травня – вистава «Отелло». Залізне море;

16 травня – вистава «Жіноча логіка». Комедія;

17 травня – вистава «Король Лір». Трагедія;

17 травня – вистава «Віддайте тіло». Гостра сатира;

18 травня – вистава «Чорний дрізд». Постскриптум;

18 травня – вистава «37 листівок». Драмеді.

17 травня – вистава «Чому довгий ніс у слона» – африканська казка – театральна премія «Київська Пектораль»;

18 травня – вистава «Вовк та семеро козенят» – казка-цирк;

24 травня – вистава «Мама для мамонтенятка» – неймовірна історія;

25 травня – вистава «Білосніжка» – музична казка.

Дитячий простір «У світі казок»:

14 травня – вистава «Солом’яний Бичок» – комедія;

17 травня – вистава «Про велику мрію» – повчально-розважальна комедія;

21 травня – вистава «Дюймовочка» – казка диваків – театральна премія «Київська Пектораль»;

24 травня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось» – вистава-фантазія.

13 травня – вистава для дорослих на дві дії «Підступність і кохання»;

13 травня – комедія «Як я залишилася сама»;

13 травня – вистава «Ліки для Ліки»;

14 травня – танцювальний спектакль «Шафа»;

14 травня – вистава «Тяжкі випробування»;

15 травня – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці»;

15 травня – вистава «Комедія помилок»;

16 травня – вистава «Загадкові варіації»;

16 травня – історична драма «Украдене щастя»;

17 травня – вистава на дві дії «Зачарований»;

17 травня – комедія «Симулянти»;

18 травня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

18 травня – смішна комедія «Гарві»;

18 травня – комедія «Замах на самотність».

14–18 травня – «Чикаго».

16, 17 травня – балет на дві дії «Майська ніч»;

18 травня – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували».

13 травня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

14, 16 травня – детектив «Мишоловка»;

15 травня – до Дня вишиванки – фольклорна вистава «Вечорниці»;

17, 18 травня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

17, 18 травня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом».

14 травня – вистава «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною»;

16–18 травня – прем’єра вистави «Ліниві та ніжні».

Бібліотеки

12 травня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

12 травня – мовний клуб «НУМО»;

15 травня – «Шлях до себе»: методики самодопомоги;

15 травня – «Жіноче коло Тані Срібної»;

17 травня – розмовний клуб English Speaking Club;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.

13 травня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

14 травня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

14 травня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

15 травня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

15 травня – до Міжнародного дня сім’ї, стрим-зустріч із психологинею Мариною Молчан «Сім’я: основа нашого життя». На сторінці бібліотеки у Facebook;

16 травня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

16 травня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;

5–30 травня – книжкова виставка «Європа в серці: святкуємо єдність і свободу».

15 травня – флешмоб «Несу у світ традиції свої» (до Дня вишиванки).

12–18 травня – виставка картин Ольги Галагуз «Між небом і землею». Пейзажі (згідно з графіком роботи бібліотеки);

13 травня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);

14 травня – розмовний клуб «Зустрічі з українською» (за попереднім записом);

14 травня – творча зустріч з письменницею Оксаною Зененко;

16 травня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Кризи та ініціації: сімейні та особистісні (індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою).

15 травня – народознавча година «Чарівна краса вишиванки»;

15 травня – розмовний клуб «Говоримо українською». «Традиційне мистецтво українців та кримських татар. Магія візерунків»;

17 травня – бібліотерапія «Тихенько, я слухаю». Читання дітям книжок вголос;

17 травня – літературна вітальня «Сім’єю до бібліотеки» (до Дня сім’ї).

13 травня – година мистецтва для дітей «Вишиване серце» (до Дня вишиванки, виготовлення брошки з фетру);

17 травня – народознавча година для дорослих «Чарівна краса вишиванки» (до Дня вишиванки, виготовлення брошки з фетру).

15 травня – творча зустріч та презентація книжки Тамари Горіха Зерні «Шептуха».

13 травня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

14 травня – мистецько-психологічна зустріч з Олею Сонячною «Голос, що зцілює»;

15 травня – перегляд художнього фільму в кінозалі;

12–18 травня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

13 травня – майстер-клас з НейроГрафіки «Древо життя»;

15 травня – літературно-художній огляд до Дня вишиванки «Вишиванка єднає нас».

15 травня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

15 травня – до Дня вишиванки відкриття виставки робіт учасників студії «Чарівний пензель», присвячених українським головним уборам – «Вінки, «коси», очіпки...»;

15 травня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

15 травня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;

18 травня – зустріч із творчим колективом української громадської організації «Мистецько-літературне об’єднання «Пектораль» (м. Умань);

12–18 травня – виставка акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної.

13 травня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

18 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

15 травня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

12 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб;

12–18 травня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

14 травня – у межах виставки «Царство кольору» виступ гурту «JATRI music» (скрипка, гітара, флейта);

12–18 травня – виставка художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору».

13 травня – зустріч-лекція до Дня вишиванки «Вишиванка як унікальний код українського народу».

15 травня – урок народознавства «Сорочку мати вишила мені».

15 травня – літературне частування «Малятам, їхнім мамам і татам» до Міжнародного дня сім’ї.

15 травня – вікторина «Вишиванка – символ України, кожної великої родини».

Нагадаємо,