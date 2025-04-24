Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Погода в Україні різко зміниться: коли очікувати заморозків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Погода в Україні різко зміниться: коли очікувати заморозків
27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі України є ймовірність заморозків на ґрунті
фото з відкритих джерел

У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня – різке зниження температури повітря до +14°С

В Україні різко погіршиться погода, очікуються похолодання та заморозки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«У суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю низька температура повітря охопить всю Україну – очікується вдень +10°С, +17°С», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня наголошує, що вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. Водночас 25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20°С, +27°С.

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні», – зауважує Діденко.

У Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22°С, +24°С. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня – різке зниження температури повітря до +14°С. А на Провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода, вночі та вранці +2°С, +8°С, вдень +9°С, +14°С, у південній частині +12°С, +18°С.

Синоптикиня підсумувала: «І ще раз – у нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі України є ймовірність заморозків на грунті».

Нагадаємо, що сьогодні, 24 квітня, в Україні мінлива хмарність. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 7 квітня
В Україні подекуди дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 7 квітня
7 квiтня, 06:00
В Україні очікується зниження температури
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
31 березня, 11:20
За добу в Києві зафіксовано 18,1 мм опадів
1 квітня Київ встановив новий рекорд опадів за всю історію спостережень
2 квiтня, 15:09
Заморозки до середини квітня — явище звичайне
На Київщину насувається похолодання. Укргідрометцентр обіцяє до -6°
4 квiтня, 09:45
Прогноз погоди на 18 квітня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 18 квітня
18 квiтня, 06:00
Прогноз погоди на 19 квітня
В Україні пригріє до +24°: прогноз погоди на 19 квітня
19 квiтня, 06:00
Прогноз погоди на 20 квітня
На заході України короткочасні дощі: прогноз погоди на Великдень
20 квiтня, 06:00
У Києві 22 квітня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24°С
22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
21 квiтня, 15:18
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 23 квітня
Вчора, 06:07

Суспільство

Погода в Україні різко зміниться: коли очікувати заморозків
Погода в Україні різко зміниться: коли очікувати заморозків
Прощання з воїном відбулося через рік після смерті. Згадаймо Юрія Олішкивича
Прощання з воїном відбулося через рік після смерті. Згадаймо Юрія Олішкивича
В Україні мінлива хмарність: погода на 24 квітня
В Україні мінлива хмарність: погода на 24 квітня
«Яєчками» по «штукатурці». Відома філологиня рознесла вщент колегу, який оголосив фемінітиви необов'язковими
«Яєчками» по «штукатурці». Відома філологиня рознесла вщент колегу, який оголосив фемінітиви необов'язковими
Як можна бути щасливими під час війни? Соціолог пояснив феномен українців
Як можна бути щасливими під час війни? Соціолог пояснив феномен українців
«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися
«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
39K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
21K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині
9432
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua