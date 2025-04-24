Погода в Україні різко зміниться: коли очікувати заморозків

27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі України є ймовірність заморозків на ґрунті

У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня – різке зниження температури повітря до +14°С

В Україні різко погіршиться погода, очікуються похолодання та заморозки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«У суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю низька температура повітря охопить всю Україну – очікується вдень +10°С, +17°С», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня наголошує, що вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. Водночас 25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20°С, +27°С.

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні», – зауважує Діденко.

У Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22°С, +24°С. Проте в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня – різке зниження температури повітря до +14°С. А на Провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода, вночі та вранці +2°С, +8°С, вдень +9°С, +14°С, у південній частині +12°С, +18°С.

Синоптикиня підсумувала: «І ще раз – у нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі України є ймовірність заморозків на грунті».

Нагадаємо, що сьогодні, 24 квітня, в Україні мінлива хмарність. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.