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Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня
Прогноз погоди на 21 квітня
фото: glavcom.ua

У країні очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У понеділок, 21 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики повідомляють про мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень на півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза.

У країні очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня фото 1

На Київщині та в столиці буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; У Києві вночі 10-12°, вдень 24-26°.

Також після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни. 

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Теги: вітер гроза погода

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