Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня
У країні очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У понеділок, 21 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Синоптики повідомляють про мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень на півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза.
У країні очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
На Київщині та в столиці буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; У Києві вночі 10-12°, вдень 24-26°.
Також після Великодніх свят в Україні можливі погодні зміни.
Коментарі — 0