Ви – обличчя України. Поради біженцям, як поводитися за кордоном

Європейський Союз погодився приймати українських біженців на три роки

Європейський Союз погодився приймати українських біженців на три роки

Українським біженцям радять працювати за кордоном, а не відпочивати

Від початку війни Росії проти України понад 1,5 млн людей виїхали з України до сусідніх країн, рятуючись від агресії РФ.

Найбільше українців виїхало до Польщі – понад 1 млн осіб.

Центр протидії дезінформації при РНБО України звертається до українців, яким довелося евакуюватися за кордон через російське воєнне вторгнення.

Поради біженцям:

Будьте ввічливими і толерантними, адже на даний момент ви - обличчя України за кордоном. В даний момент у іноземців, які часто асоціювали нас із росіянами, змінюється думка, ми для них - справжні європейці.

Раніше нам довго доводилося пояснювати, де на карті наша країна, якою мовою ми розмовляємо, які переконання сповідуємо. Нині таке питання більше не стоїть, але дуже часто іноземці організовують для українських біженців україномовні переклади та перекладачів. Поважайте намагання допомогти!

Якщо у вас є змога працювати - використовуйте її, адже європейці дуже працьовиті і вважають нас такими ж.

Не користуйтеся добрим ставленням людей занадто довго, покажіть, що ви здатні подбати про себе і не приїхали відпочивати.

Нагадаємо, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.

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