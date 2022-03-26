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    Події в Україні

    Митрополит Епіфаній: Десятки громад України перейшли до ПЦУ

    По всій Україні віряни переходять до Православної церкви україни - Митрополит Епіфаній: Десятки громад України перейшли до ПЦУ
    По всій Україні віряни переходять до Православної церкви україни
    фото з відкритих джерел

    Митрополит озвучив позитивну статистику слідування Томосу

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що десятки громад добровільно приєдналися до ПЦУ. Про це він написав у Twitter.

    «Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання.

    Тим часом очільник РПЦ Кирило вирішив не засуджувати російську агресію проти України. «Не дай Бог, щоб між Росією та Україною пролягла страшна межа, обігріта кров'ю братів. Ми повинні молитися за відновлення миру, за відновлення добрих відносин між нашими народами», – заявив очільник Російської церкви. Запорукою «братерства» між народами, Кирило вважає єдину Православну церкву, яка в Україні представлена УПЦ Московського патріархату, очолювана митрополитом Онуфрієм.

    Тим часом у Греції на святій горі Афон моляться за перемогу України над Росією.

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    Теги: війна православна церква Україна томос Епіфаній #stoprussia
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    Митрополит Епіфаній: Десятки громад України перейшли до ПЦУ