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    Православні громади Солотвино вийшли з підпорядкування Москви

    Православні громади Солотвино вийшли з підпорядкування Москви
    фото: karpaty-ua.com

    Відповідне рішення було ухвалено на зборах представників релігійних громад

    Усі православні громади Солотвинської ТГ вийшли з підпорядкування УПЦ МП. Відповідне рішення було ухвалено на зборах представників релігійних громад УПЦ МП Солотвинської селищної ради.

    Так, з під юрисдикції московського патріархату вирішили вийти громади Свят-Михайлівського храму смт Солотвино, Петропавлівського храму с. Нижня Апша, Хрестовоздвиженського храму с Глибокий Потік, церкви Різдва Богородиці с. Середнє Водяне, Вознесенського храму с. Топчино, Покровського храму смт. Солотвино.

    Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні.

    В той час, як священник Роман Личак з Черкащини, який отримав «покарання» від російської церкви за те, що перейшов до ПЦУ та висловив незгоду з московським патріархом Кирилом, продовжує служити у храмі. Настоятель храму з парафіянами одноголосно попрощалися з церквою російського Кирила.

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    Теги: росія окупанти церква війна Україна окупація #stoprussia
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    Православні громади Солотвино вийшли з підпорядкування Москви