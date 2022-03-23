Православні громади Солотвино вийшли з підпорядкування Москви

Відповідне рішення було ухвалено на зборах представників релігійних громад

Усі православні громади Солотвинської ТГ вийшли з підпорядкування УПЦ МП. Відповідне рішення було ухвалено на зборах представників релігійних громад УПЦ МП Солотвинської селищної ради.

Так, з під юрисдикції московського патріархату вирішили вийти громади Свят-Михайлівського храму смт Солотвино, Петропавлівського храму с. Нижня Апша, Хрестовоздвиженського храму с Глибокий Потік, церкви Різдва Богородиці с. Середнє Водяне, Вознесенського храму с. Топчино, Покровського храму смт. Солотвино.

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні.

В той час, як священник Роман Личак з Черкащини, який отримав «покарання» від російської церкви за те, що перейшов до ПЦУ та висловив незгоду з московським патріархом Кирилом, продовжує служити у храмі. Настоятель храму з парафіянами одноголосно попрощалися з церквою російського Кирила.