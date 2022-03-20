На Львівщині дві громади Московської церкви перейшли до ПЦУ

Рішення прийняли парафія в Червонограді та монастир у Львові

Сьогодні, 20 березня, священнослужитель Львівської єпархії Московської церкви в Україні(УПЦ МП), настоятель Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря (Львів), ігумен Іов Ольшанський із підконтрольною йому громадою вийшов із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшов у штат Львівської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Макарій Малетич). Про це повідомляє Leopolis.news, посилаючись на власні джерела.

«Наше зволікання робить нас колаборантами і агентами Росії тут, а я хочу, щоб ми були вільними православними християнами, які славлять бога, які люблять свою державу і моляться за неї», – зазначив ігумен Іов Ольшанський.

Із прямою мовою ігумена Іова Ольшанського можна ознайомитися тут.

Крім цього, Священнослужитель Львівської єпархії УПЦ (МП), настоятель Свято-покровського Храму у місті Червоноград, що на Львівщині, протоієрей Ігор Деркач разом із громадою вийшли із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшли у штат Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Димитрій (Рудюк).

Нагадаємо, патріарх Кирило вважає, що на Донбасі вісім років винищували людей і тепер настав час справедливості.

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