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    Події в Україні

    На Львівщині дві громади Московської церкви перейшли до ПЦУ

    Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій та настоятель Свято-Покровського храму Червонограда Ігор Деркач - На Львівщині дві громади Московської церкви перейшли до ПЦУ
    Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій та настоятель Свято-Покровського храму Червонограда Ігор Деркач
    фото: ПЦУ

    Рішення прийняли парафія в Червонограді та монастир у Львові

    Сьогодні, 20 березня, священнослужитель Львівської єпархії Московської церкви в Україні(УПЦ МП), настоятель Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря (Львів), ігумен Іов Ольшанський із підконтрольною йому громадою вийшов із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшов у штат Львівської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Макарій Малетич). Про це повідомляє Leopolis.news, посилаючись на власні джерела.

    «Наше зволікання робить нас колаборантами і агентами Росії тут, а я хочу, щоб ми були вільними православними християнами, які славлять бога, які люблять свою державу і моляться за неї», – зазначив ігумен Іов Ольшанський.

    Із прямою мовою ігумена Іова Ольшанського можна ознайомитися тут.

    Крім цього, Священнослужитель Львівської єпархії УПЦ (МП), настоятель Свято-покровського Храму у місті Червоноград, що на Львівщині, протоієрей Ігор Деркач разом із громадою вийшли із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшли у штат Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Димитрій (Рудюк).

    Нагадаємо, патріарх Кирило вважає, що на Донбасі вісім років винищували людей і тепер настав час справедливості.

    Раніше повідомлялось, що Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

    Нагадаємо, Вселенський патріарх дав потужний сигнал вірянам Московської церкви в Україні.

    Варфоломій благословив духовенство УПЦ МП поминати його, а не Кирила, без додаткових канонічних процедур. Детальніше читайте тут.

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    Теги: росія окупанти церква Львівщина війна Українська православна церква Україна окупація #stoprussia
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    На Львівщині дві громади Московської церкви перейшли до ПЦУ