  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Греції на святій горі Афон моляться за перемогу України над Росією

    У Греції на святій горі Афон моляться за перемогу України над Росією
    фото: facebook/Сергій Шумило

    «Пресвята Богородице, захисти і допоможи нам!»

    На святій горі Афон у Греції моляться за перемогу України над російськими окупантами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Шумило.

    «На Святій Горі Афон моляться за перемогу Українського Війська над путінською ордою! У відповідь на мій коментар про необхідність молитись не просто за мир, а саме за перемогу українського війська над загарбниками отримав від ієромонаха Даміана зі Святої Гори Афон такий коментар: «Ми, на Афоні, так і молимося. За перемогу наших воїнів, за те, щоб зруйнувались всі плани ворогів. За те, щоб Сам Господь покарав всіх Каїнів!», – говориться у пості.

    До слова, глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну та висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом». Своєю чергою Рівненський єпископ УПЦ МП Пімен закликав допомагати українській армії.

    Читайте також:
    Теги: церква Греція військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Греції на святій горі Афон моляться за перемогу України над Росією