У Греції на святій горі Афон моляться за перемогу України над Росією

«Пресвята Богородице, захисти і допоможи нам!»

На святій горі Афон у Греції моляться за перемогу України над російськими окупантами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Шумило.

«На Святій Горі Афон моляться за перемогу Українського Війська над путінською ордою! У відповідь на мій коментар про необхідність молитись не просто за мир, а саме за перемогу українського війська над загарбниками отримав від ієромонаха Даміана зі Святої Гори Афон такий коментар: «Ми, на Афоні, так і молимося. За перемогу наших воїнів, за те, щоб зруйнувались всі плани ворогів. За те, щоб Сам Господь покарав всіх Каїнів!», – говориться у пості.

До слова, глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну та висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом». Своєю чергою Рівненський єпископ УПЦ МП Пімен закликав допомагати українській армії.

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