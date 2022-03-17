Як вийти з Московського патріархату. Інструкція для вірян
Саме громада, а не священник, має вирішувати, до якої конфесії належати
Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко дав рекомендації тим православним громадам, які усвідомлюють неможливість перебувати у складі московського патріархату.
«Московська агресія і поведінка РПЦ ставлять руба питання перед архієреями, священниками і громадами московського патріархату в Україні. Можливо, дехто з них ще чекає, чим скінчиться війна – але кожен день наближає неминучий момент вибору. А викриття служителів московського патріархату, які співпрацюють з ворогом, – формують ставлення до цієї конфесії у суспільстві. Зрештою, навіть більшість прихожан московського патріархату в Україні виступають за розрив з РПЦ», – констатує Павленко.
«Часто громади готові виступити ініціаторами об’єднання з канонічною Православною Церквою України, готові переконувати священників і архієреїв – але часто потребують розуміння, що і як робити. Чим користуються прибічники варіантів «залишитись з Москвою» чи «почекати», – зазначає народний депутат.
Він пояснює – змінений у 2018-19 роках закон про свободу совісті і релігійних організацій дає чіткий механізм, як громаді об’єднатися з ПЦУ.
«Важливо пам’ятати: саме громада, а не священник, не єпископ і тим більше не предстоятель може вирішувати, до якої конфесії належати (юридичною мовою це називається «визначення юрисдикції»). Саме громада визначає, до речі, і майнові питання (кому належить храм і інші споруди)», – наголошує Павленко.
Закон передбачає, що релігійна громада повинна мати статут; і належність до тієї чи іншої конфесії («юрисдикції») цим статутом визначається.
Тож об’єднання з ПЦУ у юридичному сенсі – це питання внесення змін до статуту громади.
Для цього потрібно:
- Провести збори релігійної громади, на яких ухвалити рішення про внесення змін до статуту – зафіксувати приналежність до ПЦУ. На зборах має вестись протокол, який за результатами зборів підписується.
- До обласної державної адміністрації подати документи для внесення змін до статуту громади:
- заява за підписом керівника релігійної громади;
- статут релігійної громади у новій редакції;
- засвідчена копія протоколу зборів громади (зі списком учасників зборів);
- попередня редакція статуту релігійної громади.
До обласної державної адміністрації слід подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- нотаріально засвідчена на нотаріальному бланку копія протоколу загальних зборів;
- статут релігійної громади в новій редакції (після реєстрації змін в ОДА, див вище)
При цьому, поки триватимуть процедури, з майном громади (зокрема храмом) не можуть відбуватися жодні маніпуляції («увести» храм у громади не можна).
Павленко наголошує: як багато юридичних процесів, цей потребує ретельності і уваги. Але, зважаючи на сотні успішних приєднань громад до ПЦУ, – він абсолютно реальний.
«Але для коректності всіх дій краще проконсультуватись з священниками ПЦУ, зокрема отримати у них усі зразки документів», – рекомендує Ростислав Павленко.