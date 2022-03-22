Я зрікаюсь Кирила Гундяєва, а чого чекає Онуфрій? Звернення монахині з Московського патріархату

Питання розриву з російською церквою стоїть гостро, як ніколи

В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Московський патріархат в Україні стоїть перед вибором: підтримати ворога чи стати, нарешті, українською церквою.

До всіх служителів цього патріархату звернулася монахіня Іоанна, яка свого часу прийняла постриг у московський церкві.

«Це не церква, це не християнство взагалі, коли благословляються військові, що йдуть вбивати мирне населення», − вважає Іоанна.

Монахиня каже, що не може бути частиною цієї церкви та не розуміє як інші можуть залишатися там та вважати себе християнами. Зараз вона у Києві та готови встати навпроти російських окупантів, щоб перешкоджати їх просуванню далі.

Монахиня має багато знать та чудову освіту, вона закінчила фізмат, розмовляє на багатьох мовах.

Нагадаємо, патріарх Кирило вважає, що на Донбасі вісім років винищували людей і тепер настав час справедливості.

В той час, як священник Роман Личак з Черкащини, який отримав «покарання» від російської церкви за те, що перейшов до ПЦУ та висловив незгоду з московським патріархом Кирилом, продовжує служити у храмі. Настоятель храму з парафіянами одноголосно попрощалися з церквою російського Кирила.

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