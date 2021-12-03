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    Синоптики попередили киян про небезпечне явище

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    Увечері 3 грудня на дорогах Києва буде слизько - Синоптики попередили киян про небезпечне явище
    Увечері 3 грудня на дорогах Києва буде слизько
    фото: glavcom.ua

    У суботу в Києві опадів не передбачається

    Увечері 3 грудня з утриманням 4 грудня на дорогах Києва очікується ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    Також нагадуємо водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.

    За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Києві 4 грудня опадів не буде. «А в неділю, 5 грудня, хмарність збільшиться, подекуди якась мряка чи мокрий сніг чи дощ – залежить від гойдань температури повітря. У нічні години в столиці буде до -5 градусів, у денні близько нуля», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше рятувальники попередили, що до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

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    Теги: прогноз погоди Київ водій Наталка Діденко
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    Синоптики попередили киян про небезпечне явище