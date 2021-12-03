Синоптики попередили киян про небезпечне явище

У суботу в Києві опадів не передбачається

Увечері 3 грудня з утриманням 4 грудня на дорогах Києва очікується ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Також нагадуємо водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Києві 4 грудня опадів не буде. «А в неділю, 5 грудня, хмарність збільшиться, подекуди якась мряка чи мокрий сніг чи дощ – залежить від гойдань температури повітря. У нічні години в столиці буде до -5 градусів, у денні близько нуля», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше рятувальники попередили, що до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

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