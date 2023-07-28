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Деокупація Криму: Буданов дав обнадійливий прогноз

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Деокупація Криму: Буданов дав обнадійливий прогноз
Кирило Буданов
фото: ГУР

Головний розвідник України дав лаконічну відповідь на запитання про звільнення Кримського півострова

Збройні сили України невдовзі увійдуть до Криму. Чекати на фактичне звільнення півострова від окупантів залишилося недовго. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі ТСН.

Точну дату деокупації півострова Буданов називати не став, однак ще раз наголосив, що відбудеться це незабаром.

На запитання журналістів він дав коротку впевнену відповідь: «скоро».

Загрозу з Білорусі він назвав нереальною і запевнив, що розташування «вагнерівців» на території цієї країни зовсім не лякає українських захисників.

Щодо посилення резервів російських окупаційних військ, то, за оцінками Буданова, кількісне збільшення сил ворога не зафіксовано.

«Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати», – зауважив глава ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України вперше визнала, що організувала атаку на Кримський міст на початку жовтня 2022 року, коли його було серйозно пошкоджено. 

До слова, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі Криму. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».

Як відомо, останніми днями Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму.

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Теги: Крим Кирило Буданов деокупація

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