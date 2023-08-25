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Міноборони РФ: Крим атакували понад 40 безпілотників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони РФ: Крим атакували понад 40 безпілотників
Український БпЛА «Лелека-100»
фото: Defense Express (ілюстративне)

Росіяни традиційно стверджують, що знищили всі українські дрони

Уночі 25 серпня тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати 42 безпілотники. Про це повідомило Міністерство оборони Росії Telegram.  

За даними ворожого відомства, російські сили протиповітряної оборони начебто виявили над анексованим півостровом 42 дрони.

Зазначається, що дев’ять БпЛА нібито були знищені над територією Криму, ще 33 – зазнали аварії та не досягнулии мети після того, як були придушені засобами радіолокаційної боротьби.

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, росіяни нібито збили безпілотники над Чорним морем у районі мису Херсонес.

Він зазначив, що внаслідок цієї атаки дронів нібито не зафіксовано жодних пошкоджень цивільної інфраструктури. 

До слова, нещодавно в результаті спецоперації Головного управління розвідки біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян. 

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Теги: Крим Міноборони РФ безпілотник

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