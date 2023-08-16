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СБУ показала «Морських малюків», які атакували Кримський міст (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ показала «Морських малюків», які атакували Кримський міст (відео)
Над розробкою дронів працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та IT-фахівці
фото: скріншот з відео

Морські дрони СБУ містять 850 кг бойової частини

Служба безпеки Україна опублікувала відео, в якому показала як виглядають славнозвісні морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк». Раніше безпілотники успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG».

Зокрема, морські дрони СБУ містять 850 кг бойової частини.

Морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк»
Морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк»
фото: СБУ

За словами очільника Служби безпеки України Василя Малюка, над розробкою дронів працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та IT-фахівці, а їх виготовлення здійснюється на одному із підземних виробництв на території України. 

Нагадаємо, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG», є власною технічною розробкою СБУ.

До слова, Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня.

Теги: СБУ безпілотник Крим

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