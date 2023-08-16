СБУ показала «Морських малюків», які атакували Кримський міст (відео)

Над розробкою дронів працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та IT-фахівці

Морські дрони СБУ містять 850 кг бойової частини

Служба безпеки Україна опублікувала відео, в якому показала як виглядають славнозвісні морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк». Раніше безпілотники успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG».

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Зокрема, морські дрони СБУ містять 850 кг бойової частини.

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Морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк» фото: СБУ

За словами очільника Служби безпеки України Василя Малюка, над розробкою дронів працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та IT-фахівці, а їх виготовлення здійснюється на одному із підземних виробництв на території України.

Нагадаємо, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG», є власною технічною розробкою СБУ.

До слова, Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня.