Найбільший італійський банк закриває своє представництво в Москві

Станом на 30 червня Intesa мала 0,1 млрд євро за вирахуванням резервів у вигляді кредитів російським клієнтам

«Інтеза Росія» зі штатом близько 900 осіб обслуговувала тільки корпоративних клієнтів через 27 філій

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo ухвалив рішення закрити своє представництво в столиці РФ. Про це заявив представник банку, повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак італійський банк не зміг отримати схвалення на повний вихід через російські обмеження на продаж активів.

На початку війни РФ проти України «Інтеза Росія» зі штатом близько 900 осіб обслуговувала тільки корпоративних клієнтів через 27 філій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Італійська банківська група, що є лідером на ринку банківських послуг в Італії та однією з найбільших банківських груп єврозони, базується в Турині, має значну присутність у країнах Центральної та Східної Європи.

Є фінансовим конгломератом, окрім банкінгу займається також страхуванням та управлінням активами. Відома, серед іншого, тим, що фінансує реставрацію витворів мистецтва та виставки у Росії та Італії. Intesa Sanpaolo утворена 1 січня 2007 року в результаті злиття двох провідних італійських банків – Banca Intesa та Sanpaolo IMI.

Раніше повідомлялося, що російські хакери атакували веб-сайти італійських банків.