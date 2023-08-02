Найбільший італійський банк закриває своє представництво в Москві
«Інтеза Росія» зі штатом близько 900 осіб обслуговувала тільки корпоративних клієнтів через 27 філій
Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo ухвалив рішення закрити своє представництво в столиці РФ. Про це заявив представник банку, повідомляє Reuters.
Однак італійський банк не зміг отримати схвалення на повний вихід через російські обмеження на продаж активів.
На початку війни РФ проти України «Інтеза Росія» зі штатом близько 900 осіб обслуговувала тільки корпоративних клієнтів через 27 філій.
Італійська банківська група, що є лідером на ринку банківських послуг в Італії та однією з найбільших банківських груп єврозони, базується в Турині, має значну присутність у країнах Центральної та Східної Європи.
Є фінансовим конгломератом, окрім банкінгу займається також страхуванням та управлінням активами. Відома, серед іншого, тим, що фінансує реставрацію витворів мистецтва та виставки у Росії та Італії. Intesa Sanpaolo утворена 1 січня 2007 року в результаті злиття двох провідних італійських банків – Banca Intesa та Sanpaolo IMI.
Раніше повідомлялося, що російські хакери атакували веб-сайти італійських банків.
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