Кремль забороняє висвітлювати удари по Криму. ISW пояснив причину

ISW: Питання про удари по Криму є явно невралгічною точкою в провоєнному російському інформаційному просторі

Російська влада боїться, що паніка пошириться серед росіян

Публікації про удари по тимчасово окупованому Кримському півострову створюють напруженість у російському інформаційному просторі, саме тому Кремль замовчує інформацію про удари по Криму та намагається їх не висвітлювати. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, Кремль чутливий до інформації про вибухи в Криму. На це вказує конфлікт у військовій спільноті РФ, причиною якого стала публікація наслідків вибухів на півострові. Зокрема, йдеться про російського воєнкора, який розкритикував інших провоєнних блогерів РФ за розміщення кадрів із Чонгарського мосту та з-під Севастополя, назвавши їх «провокаційними публікаціями».

«Питання про удари по Криму є явно невралгічною точкою в провоєнному російському інформаційному просторі», – зазначили в ISW.

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Аналітики вважають, що мовчання воєнкорів після удару по Чонгарському мосту може свідчити про те, що в Кремлі дали їм вказівку не коментувати цю подію, оскільки висвітлення подій у Криму створило «значну напруженість» в інформаційному просторі РФ.

«Російська влада, зокрема кримська окупаційна адміністрація, кровно зацікавлена в обмеженні поширення інформації про удари та їхні наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація спричинить паніку серед населення», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. Прокремлівські блогери дедалі частіше хибно подають українські контрнаступальні операції як нібито невдалі.