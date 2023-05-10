Москва оточила себе живим щитом: розвідка про парад перемоги на 9 травня

Росія забезпечила живий щит під час параду у Москві на Красній площі коштом кількох лідерів із сусідніх держав

Влада країни-агресора Росії забезпечила живий щит під час параду у Москві на Красній площі 9 травня коштом кількох лідерів із сусідніх держав. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, 10 травня.

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«Я думаю, що якби 9 травня Україна щось хотіла зробити в Москві, то ми цей ефект, безумовно, побачили б. Не один раз були заяви публічних осіб і військово-політичного керівництва, що наша мета – військові об'єкти. Те, що стосується пропагандистських заходів, – малоцікаво», – заявив Юсов.

На думку військового, вчора увесь світ побачив так званий «парад перемоги» без перемоги, оскільки жодних цілей з тих, які озвучувало російське керівництво, виконано не було. У тому числі окупанти не змогли взяти під свій контроль Бахмут до 9 травня. І на цьому тлі влада країни-агресора змушена звинувачувати не режим диктатора Володимира Путіна, а «зловісну Україну».

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«Взагалі, головна небезпека вчора для жителів РФ виходила власне від їхнього ж режиму... Ворог завжди готує кілька сценаріїв для реалізації і один сценарій був, у тому числі провокації проти власного населення… Крім того, живим щитом вони забезпечили Красну площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних президентів, які не змогли відмовити. Тому сценарій обрали інший», – зазначив представник ГУРу.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, вчора, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

Зауважимо, промова Путіна була короткою (як і сам парад) й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

Зокрема, на парад перемоги завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

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Проте президенти дружніх до Путіна країн сиділи засмученими. Урочистості, до яких так готувався диктатор, не вразили закордонних політиків. Їм не сподобався ані виступ президента країни-агресорки, ані російські військові й техніка.