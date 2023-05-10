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Москва оточила себе живим щитом: розвідка про парад перемоги на 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Москва оточила себе живим щитом: розвідка про парад перемоги на 9 травня
На думку військового, вчора увесь світ побачив «парад перемоги» без перемоги
фото з відкритих джерел

Росія забезпечила живий щит під час параду у Москві на Красній площі коштом кількох лідерів із сусідніх держав

Влада країни-агресора Росії забезпечила живий щит під час параду у Москві на Красній площі 9 травня коштом кількох лідерів із сусідніх держав. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, 10 травня.

«Я думаю, що якби 9 травня Україна щось хотіла зробити в Москві, то ми цей ефект, безумовно, побачили б. Не один раз були заяви публічних осіб і військово-політичного керівництва, що наша мета – військові об'єкти. Те, що стосується пропагандистських заходів, – малоцікаво», – заявив Юсов.

На думку військового, вчора увесь світ побачив так званий «парад перемоги» без перемоги, оскільки жодних цілей з тих, які озвучувало російське керівництво, виконано не було. У тому числі окупанти не змогли взяти під свій контроль Бахмут до 9 травня. І на цьому тлі влада країни-агресора змушена звинувачувати не режим диктатора Володимира Путіна, а «зловісну Україну».

«Взагалі, головна небезпека вчора для жителів РФ виходила власне від їхнього ж режиму... Ворог завжди готує кілька сценаріїв для реалізації і один сценарій був, у тому числі провокації проти власного населення… Крім того, живим щитом вони забезпечили Красну площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних президентів, які не змогли відмовити. Тому сценарій обрали інший», – зазначив представник ГУРу.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, вчора, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

Зауважимо, промова Путіна була короткою (як і сам парад) й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

Зокрема, на парад перемоги завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Проте президенти дружніх до Путіна країн сиділи засмученими. Урочистості, до яких так готувався диктатор, не вразили закордонних політиків. Їм не сподобався ані виступ президента країни-агресорки, ані російські військові й техніка.

 

Теги: розвідка росія путін парад Москва ГУР

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