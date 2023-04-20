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Павло Клімкін Дипломат

Путін запроваджує в РФ «Цифровий ГУЛАГ». Навіть Орвелл не міг про це мріяти

glavcom.ua
«Режим 21 століття»
колаж: glavcom.ua

Кремль давно та із заздрістю дивиться на Китай

Минулого тижня російська Держдума прийняла закон про «електронні повістки». І він не тільки і не стільки про мобілізацію: її в РФ можуть провести і без цього.

Тепер в базах даних буде все, включаючи посвідчення водія або дані про власність та податки. Дістати зможуть кожного і миттєво. В РФ запроваджується цифрова диктатура, своєрідний «цифровий ГУЛАГ». Звичайний теж працює, як показує вирок у 25 років російському опозиційному діячу Кара-Мурзі. Але розвиток цифрових технологій дає Путіну можливості, про які Орвелл навіть не міг і мріяти.

Кремль давно та із заздрістю дивиться на Китай, де працює система «соціального рейтингу», тобто спостереження за кожним та оцінка кожного. Але в Кремлі хочуть більшого.

Вони заборонили Твіттер, Ютюб, ФБ та інші платформи, тепер запроваджують електронні повістки, наступним буде запровадження «цифрового рубля».

Що теж зрозуміло, адже корупція тільки для «своїх». Висновок: нам протистоїть не тільки фізична та ідеологічна, але й тепер і цифрова диктатура. Режим 21 століття. Але це робить його і більш вразливим, адже для багатьох можливості «пропетляти» радикально зменшуються.

В Росії завжди жорсткість законів нівелювалася необов'язковістю їхнього виконання. Тепер це буде складніше, адже багато хто почне шукати для себе вихід і його можна їм підказати і навіть запропонувати. Російське населення у своїй абсолютній більшості не прагнутиме свободи, але врятувати себе захоче чимало.

Джерело
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Теги: росія путінський режим путін

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Павло Клімкін

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