Путін запроваджує в РФ «Цифровий ГУЛАГ». Навіть Орвелл не міг про це мріяти

Кремль давно та із заздрістю дивиться на Китай

Минулого тижня російська Держдума прийняла закон про «електронні повістки». І він не тільки і не стільки про мобілізацію: її в РФ можуть провести і без цього.

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Тепер в базах даних буде все, включаючи посвідчення водія або дані про власність та податки. Дістати зможуть кожного і миттєво. В РФ запроваджується цифрова диктатура, своєрідний «цифровий ГУЛАГ». Звичайний теж працює, як показує вирок у 25 років російському опозиційному діячу Кара-Мурзі. Але розвиток цифрових технологій дає Путіну можливості, про які Орвелл навіть не міг і мріяти.

Кремль давно та із заздрістю дивиться на Китай, де працює система «соціального рейтингу», тобто спостереження за кожним та оцінка кожного. Але в Кремлі хочуть більшого.

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Вони заборонили Твіттер, Ютюб, ФБ та інші платформи, тепер запроваджують електронні повістки, наступним буде запровадження «цифрового рубля».

Що теж зрозуміло, адже корупція тільки для «своїх». Висновок: нам протистоїть не тільки фізична та ідеологічна, але й тепер і цифрова диктатура. Режим 21 століття. Але це робить його і більш вразливим, адже для багатьох можливості «пропетляти» радикально зменшуються.

В Росії завжди жорсткість законів нівелювалася необов'язковістю їхнього виконання. Тепер це буде складніше, адже багато хто почне шукати для себе вихід і його можна їм підказати і навіть запропонувати. Російське населення у своїй абсолютній більшості не прагнутиме свободи, але врятувати себе захоче чимало.