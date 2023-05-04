Кремль здивував новими заявами після атаки безпілотників

Москва обіцяє провести розслідування та з'ясувати, хто ініціював атаку на Кремль

Росіяни переконують, що все нібито «під контролем»

Після вчорашньої «атаки»и безпілотників на Кремль пресслужба російського диктатора Путіна намагається переконати світ, що вони контролюють ситуацію. Низку нових заяв Кремля опублікували ЗМІ.

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Москва заявляє, що проведе оперативне розслідування та дізнається, хто насправді ініціював удар безпілотника по Кремлю 3 травня. Попри те, що розслідування вони ще не почали, росіяни заявили, що знають – організацію таких «терористичних актів» нібито приймають не в Україні, а в США. Спроби Києва та Вашингтона «відхреститися» сміховинні, стверджують росіяни. Зазначимо, що Банкова заявила, що Україна не причетна до ударів по Кремлю, а росіяни могли ініціювати це, щоб виправдати масштабний теракт у майбутньому.

«Заходи, які вчиняться у відповідь, розглядаються найрізноманітніші, але продумані і зважені. Призов Медведєва усунути Зеленського залишився без коментарів», – йдеться у повідомленні.

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Росія не буде скликати термінове засідання Ради безпеки. Повідомляють також, що Путін нібито працює сьогодні в Кремлі, його графік ніяк не змінився.

Пропагандистський парад на 9 травня відбудеться без змін, проте плануються посилені заходи безпеки. Зазначимо, що в Москві вже заборонили запускати безпілотники, а студентів столичних вишів змусять виглядати літальні об'єкти в небі під час параду.

Нагадаємо. що російська влада 3 травня заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

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Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити достовірність повідомлень про атаку дронів по Кремлю.