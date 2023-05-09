До Путіна на парад приїхало сім закордонних лідерів (список)

Раніше у Кремлі наголошували, що не запрошували закордонних гостей, бо «не кругла дата»

Закордонні гості візьмуть участь в урочистих заходах на честь 9 травня

На День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Закордонні лідери візьмуть участь в урочистих заходах на честь 9 травня.

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Раніше у Кремлі наголошували, що не запрошували закордонних гостей, бо «не кругла дата». Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді планувався президент Киргизстану Жапаров, який перед святом мав приїхати до Москви з робочим візитом, проте згодом ця цифра збільшилася до трьох.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін цинічно привітав з «перемогою над нацизмом» лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народи Грузії та Молдови.

Також в умовах спецоперації влада низки російських регіонів ухвалила рішення відмовитися від проведення параду 9 травня. Зокрема, військових парадів цього дня не буде у Бєлгороді, Курську, Криму та Севастополі. Проте військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень, на ньому виступить диктатор Володимир Путін. Пєсков заявив, що не треба очікувати будь-яких змін у програмі параду на тлі недавніх атак безпілотників на Кремль: у росіян все йде «за планом».