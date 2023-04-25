ПАР виходить із Міжнародного кримінального суду заради Путіна

ПАР з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилася засудити дії Росії

ПАР звинуватила суд в упередженості щодо певних країн

Правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про вихід країни із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, повідомляє Aljazeera.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Так, правляча партія… ухвалила рішення про те, що було б розумно, щоб ПАР вийшла з МКС», – сказав Рамафоса під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який прибув до ПАР із візитом.

Рамафоса повідомив, що рішення, ухвалене після засідання партії у вихідні про вихід з МКС пояснюється упередженістю суду щодо певних країн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ордер МКС на арешт Путіна означає, що Преторія, яка у серпні цього року приймає саміт групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР), повинна буде затримати його після прибуття.

Щодо того, чи заарештує Путіна уряд ПАР, Рамафоса сказав, що «це питання розглядається».

ПАР з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилася засудити дії Росії, заявивши, що хоче залишатися нейтральною і віддає перевагу діалогу, щоб припинити війну.

Раніше повідомлялося, що керівництво Південноафриканської Республіки збирається провести консультації з Росією щодо міжнародного ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.