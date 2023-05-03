Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю

Карін Жан-П'єр: «Ще занадто рано говорити про операцію під фальшивим прапором, але Росія має історію подібних речей»

Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити достовірність повідомлень про атаку дронів по Кремлю. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише «Європейська правда».

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За її словами, Вашингтон знає про заяви Москви, нібито Україна атакувала Кремль дронами.

«Ми знаємо про ці повідомлення, але ми не в змозі підтвердити їх автентичність на цей час. Тож я не хочу вдаватись до спекуляцій про те, що трапилося», – зазначила вона.

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Спікерка наголосила, що США від початку війни не заохочували Україну вдаватися до атак за межами своїх кордонів.

Водночас вона зауважила, що Росія «має історію» проведення операцій під чужим прапором.

«Ще занадто рано говорити... про операцію під фальшивим прапором. Але очевидно, що Росія має історію подібних речей», – підкреслила вона.

Як повідомлялося, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

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Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись. Президент Зеленський заявив ,що Україна використовує зброю лише для захисту своєї території і не здійснювала жодних атак на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна.