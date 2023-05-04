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Сергій Тихий Журналіст

Крах на Красній площі: старт у 1991-му, в 2023-му – фініш

glavcom.ua
Камери спостереження зафіксували момент вибуху безпілотника над Кремлем
фото з відкритих джерел

Конспірологічних версій того, що трапилося глупої ночі на Красній площі, уже поширилося безліч

По жодному російському ТБ каналу відео нічної «атаки на Кремль» не показали. Чому, цікаво? Відчули, що переборщили? Схоже на те.

Спочатку якийсь «геній ФСБ» вирішив: чи то «консолідувати населення», мовляв, «вставай страна огромная», чи то знайти привід для розправи над генералами з супутнім скасуванням параду на 9 травня (як можна ризикувати нашим пу?!). А те, що немає й не могло бути яскравішої ілюстрації краху, поразки у війні, розв’язаної проти України і всього світу, то вже потім стало зрозуміло, одразу, при чому. Мало того, це дійшло навіть до мільйонів російських ідіотів, уражених імперським сифілісом і збочених на ненависті до українців.

А насправді, хто ж його знає, що там було? Тільки вийшло «как всєгда»… На відео щось «акуратненько» вибухає прямо над триколором на куполі. І ті, хто старші, одразу згадали кадри, як у грудні 1991 року, в день відставки Горбачова, саме по цьому флагштоку спускався червоний прапор Союзу. Та ще асоціація… А ті, хто цього не пам’ятає, запитали: а що то за два чуваки лізуть вночі на купол Сенату – і саме в «той» момент? Як це?

Фігури, звісно, можна замазати, але ж століття ХХІ (!) на дворі, ця ганьба вже розійшлася по мережах – не виколупаєш звідти!

…Конспірологічних версій того, що трапилося глупої ночі на Красній площі, уже поширилося безліч. Їх розбирати набридло ще у той же день, 3 травня. Бо ясно одне: подібні гіперпробої так просто не минають – кінчається в корчах російська імперія. Ніщо її не порятує.

Слава Україні!

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Теги: росія Москва безпілотник

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Сергій Тихий

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