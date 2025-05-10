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МВС відсторонило шістьох посадовців через обшуки у командуванні Нацгвардії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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МВС відсторонило шістьох посадовців через обшуки у командуванні Нацгвардії
МВС призначило службове розслідування
фото МВС/іллюстративне

МВС відсторонило посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії та ініціювало службове розслідування

На тлі повідомлень у ЗМІ про проведення Національним антикорупційним бюро України обшуків у низки посадовців Національної гвардії України, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило офіційну заяву про відсторонення посадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

У повідомленні МВС йдеться про те, що шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від виконання своїх обов'язків.

«6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування», – зазначили в МВС.

У своєму повідомленні Міністерство внутрішніх справ також наголосило на тому, що надається повне сприяння слідству з боку відомства.

Ця заява МВС з'явилася після того, як джерела видання ZN.UA повідомили про масштабні обшуки НАБУ 9 та 10 травня у високопосадовців Нацгвардії, зокрема командувача Олександра Півненка та керівників департаменту логістики. За інформацією ЗМІ, розслідування стосується можливих корупційних схем при закупівлі товарів, робіт та послуг для Національної гвардії, зокрема ймовірних хабарів та розтрати державних коштів на суму в сотні мільйонів гривень.

За даними видання, детективи НАБУ проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі триває слідство, деталі якого не розголошуються.

 

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Теги: МВС НАБУ Нацгвардія

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