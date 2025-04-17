Напад на Юрія Макарова: зʼявилося перше фото журналіста з лікарні
Глава МВС взяв під особистий контроль розслідування нападу на виконавчого продюсера «Суспільного мовлення»
У Києві тривають слідчі дії у справі про напад на журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова. Справу взяв під особистий контроль глава Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Як повідомив міністр, вже призначено низку експертиз, також правоохоронці встановлюють особу нападника та можливі мотиви злочину. Потерпілий надав перші покази поліцейським.
«Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину», – заявив Клименко.
Тим часом колишня членкиня правління «Суспільного», Тетяна Кисельчук показала фото Макарова з лікарні.
Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і наніс йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Загрози його життю немає.
Також відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії.
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