Напад на Юрія Макарова: зʼявилося перше фото журналіста з лікарні

Глава МВС взяв під особистий контроль розслідування нападу на виконавчого продюсера «Суспільного мовлення»

У Києві тривають слідчі дії у справі про напад на журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова. Справу взяв під особистий контроль глава Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Як повідомив міністр, вже призначено низку експертиз, також правоохоронці встановлюють особу нападника та можливі мотиви злочину. Потерпілий надав перші покази поліцейським.

«Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину», – заявив Клименко.

Тим часом колишня членкиня правління «Суспільного», Тетяна Кисельчук показала фото Макарова з лікарні.

Юрій Макаров перебуває в лікарні після нападу скріншот

Юрій Макаров – український журналіст, письменник. До 2009 року був шеф-редактором, відтоді оглядачем часопису «Український тиждень», з 2017 по 2019 рік був членом правління НСТУ, від 2019 року виконавчий продюсер «Суспільного телебачення» НСТУ. Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (з грудня 2019 року по березень 2023 року).

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і наніс йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Загрози його життю немає.

Також відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії.