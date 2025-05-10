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НАБУ прийшли з обшуками до командування Нацгвардії – ЗМІ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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НАБУ прийшли з обшуками до командування Нацгвардії – ЗМІ
Детективи НАБУ проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями ККУ
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Масштабні обшуки в Нацгвардії: ЗМІ повідомляють про розслідування корупційних схем

Джерела видання ZN.UA в правоохоронних органах повідомили про проведення 9 та 10 травня серії обшуків у високопосадовців Національної гвардії України. Цю інформацію також підтвердили джерела в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), пише «Главком».

За даними видання, детективи НАБУ проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як зазначає видання, обшуки відбулися за місцем проживання високопосадовців Нацгвардії:

  • командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;
  • директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;
  • директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;
  • заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;
  • начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;
  • начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Крім того, за інформацією джерел видання, обшуки також проводилися у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.

За попередніми даними слідства, про які стало відомо виданню, командувач Нацгвардії Олександр Півненко, ймовірно, у змові з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрюються, що кошти були отримані за сприяння укладанню вигідних договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівель товарів, робіт та послуг для Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. За даними слідства, йдеться про отримання автомобіля Toyota RAV-4 2023 року та нежитлового приміщення площею понад 70 кв. м у Києві.

Окремо джерела ZN.UA повідомляють, що обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються в рамках ще одного кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ. У цьому випадку слідство має інформацію про можливу змову вказаних посадовців з ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтрату 199 млн грн коштів Нацгвардії. За даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.

Наразі офіційних коментарів від НАБУ та Національної гвардії України щодо цієї інформації не надходило.

Нагадаємо, народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов, якого з березня 2023 року розшукує НАБУ у справі про недекларування майна, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї. 

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Теги: НАБУ обшук Нацгвардія

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