Втрачений орден Кротевича. Нацгвардія пояснила, як так сталося

Нацгвардія: У найкоротші терміни неточності були виправлені

Інформація про відзначення ексначальника штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдана Кротевича орденом Богдана Хмельницького II ступеня зникла з сайту Офісу президента через технічну помилку. Як передає «Главком», про це повідомили у Національній гвардії України.

Там зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 12,5 тис. військовослужбовців Національної гвардії України були удостоєні державних нагород. У відомстві наголосили, що формування подання на нагородження кожного військовослужбовця чи військовослужбовиці проходить «з особливою відповідальністю».

«Однак, на жаль, в процесі формування пакету документів можуть виникати окремі технічні помилки. Так трапилося в попередньому поданні на вже колишнього начальника штабу 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» Богдана Кротевича», – йдеться у дописі.

У Національній гвардії України наголосили, що у найкоротші терміни «неточності були виправлені», а оновлене подання на нагородження вже направлене до Офісу президента України для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо, колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич повідомив, що інформація про відзначення його орденом Богдана Хмельницького II ступеня зникла з сайту Офісу президента. Військовий вважає, що його нагороду забрали через активну критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами військового, поки він ще був на службі в «Азові», командир бригади подав його на нагороду. Через чотири місяці президент підписав указ про нагородження.

«У середу, 9 квітня 2025 року, друг Калина – заступник командира бригади – привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених. Пані та панове, вже наступного дня з указу моє прізвище просто зникло. Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався – в цій системі ще дуже багато треба змінювати», – каже він.

За словами Кротевича, Володимир Зеленський не міг дати вказівку прибирати його з указу.

Раніше Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів.