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Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов відреагував на нові підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов відреагував на нові підозри
Смирнов заявив, що оголошення йому нових підозр пов'язане із закінченням строків розслідування
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Колишньому заступнику Єрмака інкримінують легалізацію незаконно набутих коштів та одержання хабаря в особливо великому розмірі

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Його обвинувачують в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Зазначається, що підозрюваний у 2019-2021 роках незаконно набув готівку, яку вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одещини.

«Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу», – йдеться в заяві.

Крім того, детективи бюро встановили, що до експосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму $100 тис. для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. 

«За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення», – кажуть правоохоронці.

Так, Андрій Смирнов отримав підозру за ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України, власник будівельної компанії – ч. 1 ст. 369 КК України.

Згодом Смирнов опублікував допис з реакцією на підозру. Він заявив, що правоохоронці оголосили нову підозру через закінчення строків розслідування у справі про незаконне збагачення.

Реакція Смирнова на нову підозру
Реакція Смирнова на нову підозру
скріншот

Нагадаємо, 28 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Пізніше стало відомо, що заставу за посадовця було внесено.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Як зазначають журналісти, Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 березня 2024 року підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням журналістів, брат ексзаступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Теги: корупція в Україні Офіс президента Андрій Смирнов НАБУ

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