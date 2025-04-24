Нардеп Шахов, якого розшукує НАБУ, живе в елітних апартаментах у Дубаї – розслідування

Апартаменти, у яких проживає Сергій Шахов, орендує його цивільна дружина Інна Журба

Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов, якого з березня 2023 року розшукує НАБУ у справі про недекларування майна, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї. Журналісти проєкту «Схеми» ідентифікували місце перебування Шахова, інформує «Главком».

Завдяки доступу до витоку даних про власників нерухомості в Дубаї, який журналісти отримали у співпраці з OCCRP, вдалося з’ясувати, що оренда апартаментів за цей період могла обійтися у $300 тис. Ці витрати народний депутат не задекларував, як і оплату навчання своїх дітей у приватній школі в Дубаї.

Публічно сам Сергій Шахов і його захист у суді пояснюють тривалу відсутність депутата в Україні лікуванням за кордоном. Журналісти намагалися отримати коментар у нардепа, однак він поки що не відповів на дзвінки та повідомлення.

Журналісти проаналізували кілька записів онлайн-засідань комітету Верховної Ради з екологічної політики, в яких Сергій Шахов брав участь дистанційно. Вони звернули увагу на характерні елементи інтер’єру, які згодом упізнали на фото та відео з апартаментів, що з квітня 2023 року почала публікувати в соцмережах 20-річна донька депутата Софія.

Журналісти встановили, що це апартаменти площею майже 300 кв. м, розташовані у житловому комплексі Ashjar в районі Al Barari у Дубаї.

Як свідчать документи з дубайського витоку, апартаменти орендує цивільна дружина Сергія Шахова Інна Журба. Щорічна вартість оренди становить приблизно $100 тис. Якщо врахувати весь період – з липня 2022 року до вересня 2025-го, коли спливає термін орендної угоди, – загальна сума сягає близько $300 тис., зазначається в розслідуванні. Проте ні самі апартаменти, ні витрати родини на їх оренду депутат у своїх деклараціях не відображає.

Також за допомогою соцмереж журналісти встановили, що двоє молодших дітей депутата навчаються в одній з приватних шкіл у Дубаї. Вартість навчання для обох складає 40 тисяч доларів на рік. Ці витрати парламентар також не декларує.

У 2023 році правоохоронні органи порушили питання щодо позбавлення Сергія Шахова депутатського мандата через його тривалу відсутність в Україні. Також регламентний комітет парламенту звернувся до Шахова з вимогою надати пояснення. Той зазначив, що перебуває на лікарняному, хоча оформити його офіційно в Україні нібито не зміг, оскільки проходив лікування за кордоном.

Крім того, Шахов намагався виправдати свою відсутність за кордоном нібито службовими відрядженнями, зокрема до Естонії, посилаючись на погодження голови парламенту Руслана Стефанчука. Проте в естонському парламенті журналістам повідомили, що Шахов там не з’являвся.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року народний депутат восьмого та дев'ятого скликання Сергій Шахов, який був оголошений у розшук через декларування недостовірної інформації та переховується від правосуддя, вийшов на зв'язок під час онлайн засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Як повідомлялося, народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов отримав підозру у недостовірному декларуванні. Він там не вказав понад 10 квартир в центрі Києва, паркомісця та будинки в елітному котеджному містечку на майже 60 млн грн. Підозра Шахову була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після розслідування журналістів у квітні 2021 року.

Стаття, за якою депутату вручили підозру – ч. 2. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) – карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У лютому 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила примусово привести на судове засідання народного депутата, який підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн грн та не з’являється на засідання суду.

Національне антикорупційне бюро України розшукує обвинуваченого у кримінальному провадженні № 42021000000001008, Сергія Шахова скриншот з сайту НАБУ

9 жовтня 2023 року Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук обвинуваченого у кримінальному провадженні № 42021000000001008, Шахова Сергія Володимировича, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.