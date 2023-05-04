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Ціни на нафту. МВФ дав застереження Саудівській Аравії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ціни на нафту. МВФ дав застереження Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

Саудівську Аравію чекає дефіцит бюджету через ціни на нафту нижче $80 за барель. За оцінкою фонду, країна ризикує повернутися до дефіциту бюджету 2023 року після першого майже десятиліття профіциту

Міжнародний валютний фонд вважає, що у Саудівській Аравії почнуться великі економічні проблеми, якщо ціни на нафту залишаться на позначці нижче за $80 за барель. Про це пише видання Bloomberg.

Міжнародний валютний фонд очікує, що Саудівська Аравія не збалансує свій бюджет, якщо вартість нафти буде нижчою за $80  за барель. Це означає, що країна знову повернеться до фіскального дефіциту після свого першого профіциту майже за десять років.

Згідно з останніми прогнозами фонду, цьогорічна беззбиткова ціна на нафту в Саудівській Аравії становить $80,9, що суттєво вище прогнозу в жовтні. Хоча це покращення порівняно з останніми двома роками, це вище середнього показника за 2000-2019 роки та контрастує з кращими прогнозами для деяких інших провідних регіональних виробників приміром, таких як Об’єднані Арабські Емірати.

Оцінка узгоджується з точкою зору Bloomberg Economics, яка вважає, що Саудівській Аравії потрібна ціна на нафту вище $80 і, можливо, ближче до $100, щоб виконати всі зобов'язання щодо витрат і забезпечити стабільність між урядом і громадянами. Профіциту вдасться досягти лише у тому випадку, якщо середня ціна становитиме $80 за барель.

Аби підтримати ціни на нафту Саудівська Аравія разом з ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) та його союзниками на початку квітня скоротити видобуток нафти з цього місяця. Як фактичний лідер ОПЕК і найбільший у світі експортер нафти, країна погодилася скоротити видобуток на 500 000 барелів на день. Зараз МВФ прогнозує, що Саудівська Аравія матиме бюджетний дефіцит у розмірі 1,1% валового внутрішнього продукту цього року, що суперечить очікуванням уряду про другий поспіль профіцит, який він востаннє оцінював у 16 ​​мільярдів ріалів ($4,3 млрд). Саудівська Аравія не робить наразі свої припущення щодо ціни на нафту для бюджету та припинила оприлюднювати прогнозований дохід від нафти.

Нагадаємо, влада Польщі, Латвії та Литви закликає знизити стелю цін на нафту з Росії, встановлену в грудні на рівні $60 за барель, до $51,45 за барель. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела. З урахуванням того, що доходи російського бюджету від експорту нафти в січні склали $13 млрд, зниження максимальної відпускної ціни дозволило б скоротити їх на $650 млн, вважає влада зазначених країн.

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Теги: бюджет Саудівська Аравія військові влада

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