У Пакистані вибухнули склади з боєприпасами, є загиблі

Вибух прогримів на складах управління по боротьбі з тероризмом

Боєприпаси могли загорітися через коротке замикання в електромережі

24 квітня на північному заході долини Сват, що в Пакистані, вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом. Загинуло щонайменше 13 людей, ще 50 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Reuters.

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Поліція країни повідомляє про два вибухи на складах.

Правоохоронці схиляються до версії, що боєприпаси загорілись через коротке замикання в електромережі.

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«У нас немає доказів про зовнішнє втручання. Але ми залишаємо всі версії відкритими», – зазначили в поліції.

Повідомляється, що більшість загиблих - поліцейські, що працювали на складах. Також загинула жінка з дитиною, що проходили повз. Деякі поранені знаходяться в лікарні в критичному стані.

Нагадаємо, у мечеті в пакистанському місті Пешавар стався вибух. Кількість загиблих становила понад 80 осіб.

До слова, раніше повідомлялося, що Пакистан збирається збільшити поставки військової допомоги Україні за допомогою використання німецького порту. На початку лютого через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тис. реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню «Град».