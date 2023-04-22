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Іподиякону УПЦ МП, підозрюваному в побитті військового, обрано запобіжний захід

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Іподиякону УПЦ МП, підозрюваному в побитті військового, обрано запобіжний захід
Іподиякон добровільно з’явився в поліцію та суд
фото: «Хм-інсайд»

Суд узяв церковнослужителя під особисте зобов’язання

Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід церковнослужителю Української православної церкви Московського патріархату Ігорю Слободяну, який підозрюється в побитті колишнього військового в Свято-Покровському соборі 2 квітня. Іподиякон добровільно з’явився в поліцію та суд. Про це пише «Хм-інсайд».

Слободян підозрюється за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Йому може загрожувати штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (62 025 грн), громадські роботи до двохсот годин або виправні роботи до одного року.

Зазначається, що засідання суду відбулося 20 квітня. Попри те, що прокурор клопотав обрати Слободяну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки той раніше ухилявся від викликів до органів слідства, суд узяв його під особисте зобов’язання, як того передбачає процесуальне законодавство у справах такої категорії.

Під час судового засідання адвокат іподиякона пояснив, що весь цей час його підзахисний перебував у нього вдома, оскільки боявся за безпеку своєї сім’ї, зважаючи на можливі погрози та обурення в соцмережах. 

Нагадаємо, 2 квітня служителі Московської церкви в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва. Духовенство звинуватило військового в тому, що він заважав службі та скинув на підлогу «Євангеліє», проте Ананьєв озвучив іншу версію подій. В інтерв'ю «Главкому» військовий розповів, що книгу насправді кинув піп, Ананьєв був досить далеко та фізично не міг це зробити.

Артур Ананьєв стверджує, що книга просто випала з рук попа. Річ утім, що він начебто намагався передати «Євангеліє» іншому попу, а той її не втримав. У цей момент Ананьєв перебував на відстані близько трьох метрів. При цьому на військового накинулися церковники та звинуватили у падінні «Євангеліє».

Нагадаємо, що став відомий діагноз Ананьєва, якого побив представник Московського патріархату. 

Як повідомлялося, 5 квітня іподиякона УПЦ МП, який бив військового у Хмельницькому, оголосили в розшук.

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Теги: Хмельницький церква Московська церква в Україні військові

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