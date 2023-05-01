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Який вигляд нині має «Азовсталь»: вціліла цікава деталь (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Який вигляд нині має «Азовсталь»: вціліла цікава деталь (відео)
фото скріншот відео

Проїзд повз «Азовсталь» офіційно закрито через ремонт

На території заводу «Азовсталь» російські загарбники облаштовують військові бази. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео розгромленого заводу.

Андрющенко зазначив, що проїзд повз «Азовсталь» офіційно закрито через ремонт.

«Росіяни продовжують розмінування та облаштування військової бази на території заводу. Проїзд повз Азовсталь офіційно закрито на ремонт з міркувань безпеки окупантів», – йдеться у повідомленні.

На відео видно розгромлені конструкції заводу, розтрощені будівлі без вікон. У кадр також потрапила вціліла конструкція, що пофарбована у жовто-блакитні кольори.

Нагадаємо, Маріуполь, що вже рік перебуває під російською окупацією, майже повністю знищений. Кадри жахливих руйнацій у Маріуполі оприлюднив президент України Володимир Зеленський. 

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни запустили роботу «призовних комісій».

Теги: Маріуполь військові Азовсталь відео росіяни

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