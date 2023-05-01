Який вигляд нині має «Азовсталь»: вціліла цікава деталь (відео)

Проїзд повз «Азовсталь» офіційно закрито через ремонт

На території заводу «Азовсталь» російські загарбники облаштовують військові бази. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео розгромленого заводу.

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Андрющенко зазначив, що проїзд повз «Азовсталь» офіційно закрито через ремонт.

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«Росіяни продовжують розмінування та облаштування військової бази на території заводу. Проїзд повз Азовсталь офіційно закрито на ремонт з міркувань безпеки окупантів», – йдеться у повідомленні.

На відео видно розгромлені конструкції заводу, розтрощені будівлі без вікон. У кадр також потрапила вціліла конструкція, що пофарбована у жовто-блакитні кольори.

Нагадаємо, Маріуполь, що вже рік перебуває під російською окупацією, майже повністю знищений. Кадри жахливих руйнацій у Маріуполі оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни запустили роботу «призовних комісій».