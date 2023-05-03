Зеленський відзначив державними нагородами ще 63 військових

Українські захиники отримали нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку

Президент України Володимир Зеленський 2 травня відзначив державними нагородами 63 воїнів Збройних сил України. Про це йдеться у відповідному указі №260/2023, опублікованому на офіційному сайті президента.

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Як сказано в документі, військові нагороджені орденами «За мужність» та медалями «За військову службу Україні» за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розповів, скільки українців під час війни отримали державні нагороди.

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Як повідомлялося, 25 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вручив Державну нагороду «За найвищу самопожертву» українським рятувальникам за участь в операції з подолання наслідків потужного землетрусу.

Крім того, редактора «Главкома» Дмитра Шеремету, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищає незалежність та свободу України на передовій, нагороджено орденом Богдана Хмельницького II ступеня.