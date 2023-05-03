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Зеленський відзначив державними нагородами ще 63 військових

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський відзначив державними нагородами ще 63 військових
Понад 60 воїнів 2 травня отримали державні нагороди
фото: Офіс президента України

Українські захиники отримали нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку

Президент України Володимир Зеленський 2 травня відзначив державними нагородами 63 воїнів Збройних сил України. Про це йдеться у відповідному указі №260/2023, опублікованому на офіційному сайті президента.

Як сказано в документі, військові нагороджені орденами «За мужність» та медалями «За військову службу Україні» за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розповів, скільки українців під час війни отримали державні нагороди.

Як повідомлялося, 25 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вручив Державну нагороду «За найвищу самопожертву» українським рятувальникам за участь в операції з подолання наслідків потужного землетрусу.

Крім того, редактора «Главкома» Дмитра Шеремету, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищає незалежність та свободу України на передовій, нагороджено орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

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Теги: військові Володимир Зеленський ЗСУ державні нагороди

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