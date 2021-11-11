Пішов пасти корову і зник. На Вінниччині поліція розшукала 14-річного хлопчика

Хлопчик не хотів виконувати хатні обов’язки і втік з дому

Поліцейські знайшли дитину на горищі у будинку його товариша

Правоохоронці Вінниччини розшукали 14-річного Максима Присяжного з Піщанки, який зник 7 листопада, пішовши з матір’ю на пасовище випасати худобу. Зараз з дитиною все добре, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Поліцейські знайшли дитину на горищі у будинку його товариша.

«Хлопчик і раніше йшов з дому, аби не допомагати матері по господарству. Тож рідні шукали його самотужки і лише через три дні звернулися за допомогою в поліцію. На пошуки хлопчика залучили поліцейських Тульчинського районного відділу поліції. Правоохоронці перевірили занедбані будинки, місця де міг знаходитися неповнолітній, опитали його друзів», – зазначають у відділі комунікації поліції.

Знайшли хлопчика в смт Піщанка у товариша вдома. Свій вчинок він пояснив тим, що не хотів виконувати хатні обов’язки.

«З матір’ю та її сином поліцейські провели профілактичну бесіду, аби у майбутньому такі випадки не траплялися», – повідомляють в поліції.

До слова, у Житомирі мати закрила двох дітей у кімнаті гуртожитку та зникла.

Нагадаємо, поліція Київської області розшукала трьох хлопців, які пішли зі школи в Кагарлику та планували втечу до лісу.