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    Пішов пасти корову і зник. На Вінниччині поліція розшукала 14-річного хлопчика

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    Хлопчик не хотів виконувати хатні обов&rsquo;язки і втік з дому - Пішов пасти корову і зник. На Вінниччині поліція розшукала 14-річного хлопчика
    Хлопчик не хотів виконувати хатні обов’язки і втік з дому
    фото пресслужба поліції

    Поліцейські знайшли дитину на горищі у будинку його товариша

    Правоохоронці Вінниччини розшукали 14-річного Максима Присяжного з Піщанки, який зник 7 листопада, пішовши з матір’ю на пасовище випасати худобу. Зараз з дитиною все добре, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    Поліцейські знайшли дитину на горищі у будинку його товариша.

    «Хлопчик і раніше йшов з дому, аби не допомагати матері по господарству. Тож рідні шукали його самотужки і лише через три дні звернулися за допомогою в поліцію. На пошуки хлопчика залучили поліцейських Тульчинського районного відділу поліції. Правоохоронці перевірили занедбані будинки, місця де міг знаходитися неповнолітній, опитали його друзів», – зазначають у відділі комунікації поліції.

    Знайшли хлопчика в смт Піщанка у товариша вдома. Свій вчинок він пояснив тим, що не хотів виконувати хатні обов’язки.

    «З матір’ю та її сином поліцейські провели профілактичну бесіду, аби у майбутньому такі випадки не траплялися», – повідомляють в поліції.

    До слова, у Житомирі мати закрила двох дітей у кімнаті гуртожитку та зникла.

    Нагадаємо, поліція Київської області розшукала трьох хлопців, які пішли зі школи в Кагарлику та планували втечу до лісу.

    Теги: діти Вінниччина поліція
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    Пішов пасти корову і зник. На Вінниччині поліція розшукала 14-річного хлопчика