Одне з найбагатших сіл Львівщини заборонило брати у дитсадок дітей нових мешканців

Потрапити у дитсадок у Сокільниках зможуть лише ті діти, бодай один з батьків яких зареєстрований у громаді понад 10 років

Сокільницька громада відкриє дитячий садок лише для «корінних» мешканців

Депутати Сокільницької громади біля Львова прийняли рішення про обмеження права зарахування до місцевого дитсадка дітей, батьки яких живуть у Сокільниках менше 10 років. Як пише Zaxid.net, сільський голова не вважає таке рішення дискримінаційним, натомість місцеві активісти уже заявили про намір скаржитися Уповноваженій Верховної Ради з прав людини.

ЗМІ зазначає, що в одній з найбагатших громад Львівщини досі нема власного дитсадка – перший комунальний дитсадок на 75 місць планують відкрити лише наступного року, хоча у громаді зареєстровані близько 570 дітей дошкільного віку. Тому місцеві депутати вирішили надати пріоритетне право на зарахування до дитсадка тим дітям, у яких бодай один з батьків зареєстрований у Сокільниках понад 10 років.

Як розповів виданню голова Сокільницької громади Тарас Сулимко, відповідне рішення депутати прийняли 9 листопада, воно було майже одноголосним – утримався лише один депутат.

«Депутати зустрічалися зі своїми виборцями, і виборці дуже переживають, що садочок не гумовий і проблему в нашій громаді не вирішить. Тому доповнили перелік осіб на першочергове зарахування до дитсадка. Таке право мають діти, хоча б один з батьків яких зареєстрований і проживає у Сокільниках понад 10 років», – каже Сулимко.

Голова сільради визнає, що лише за останні п’ять років у селі зареєструвалися близько 600 нових мешканців, але вважає, що значно більше живе незареєстрованих.

«У громаді зареєстровано близько 10 тис. мешканців, у той час як фактично проживає у півтора рази більше. Вони (нові мешканці) не реєструються тут, їм нецікаво. Більшість з них мають ще у Львові помешкання, а тут мають будиночок, живуть тут, смітять, світло беруть, яке у нас проблематичне, каналізацію спускають в річку, – каже Тарас Сулимко, не зосереджуючись на тому, що у селі взагалі нема централізованої каналізації. – Пріоритет (у селі) має людина, яка тут давно проживає».

Керівниця місцевої громадської організації «Зручна громада» юристка Уляна Солонюк вважає таке рішення депутатів скандальним і таким, що порушує конституційні права мешканців. З цього приводу «Зручна громада» має намір звернутися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

«Сільська рада направо і наліво дозволяє будувати багатоповерхівки, суттєво збільшувати кількість населення, але не будує садочків. Це єдина громада на Львівщині, де немає дитячого садка. Садок на 75 місць будують понад 10 років, його кошторисна вартість вже сягнула 50 млн грн. Укладено угоду з черговим підрядником на 17 млн грн про завершення будівництва до 31 грудня 2022 року. Це при тому, що сусідня Зимна Вода за два роки побудувала дитсадок на 180 місць за 51 млн грн», – каже Солонюк.

До слова, біля дитсадка на Тернопільщині впала водонапірна вежа (відео).